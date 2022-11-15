2022 FIFA Dünya Kupasında H Grubu: Güney Kore

AA

Portekiz, Uruguay ve Gana ile H Grubu'nda yer alan Güney Kore Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

Güney Kore, Ağustos 2018'de göreve getirilen Paulo Bento idaresinde, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Türkmenistan, Lübnan, Kuzey Kore ve Sri Lanka'nın bulunduğu H Grubu'nda yer alan Güney Kore, 7 karşılaşma sonunda 5 galibiyet alarak 17 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.

Güney Kore, 3. turda gruplarını ilk iki sırada bitiren 12 takımın, altışarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, A Grubu'nda İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan ile yarıştı. 10 maçtan 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Güney Kore, 23 puan toplayarak grubunu 2'nci tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Güney Kore, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

2.TUR

Türkmenistan-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-Sri Lanka: 8-0

Kuzey Kore-Güney Kore: 0-0

Lübnan-Güney Kore: 0-0

Güney Kore-Türkmenistan: 5-0

Sri Lanka-Güney Kore: 0-5

Güney Kore-Lübnan: 2-1

Takım O G B M A Y Av P Güney Kore 7 5 2 0 22 1 21 17 Türkmenistan 7 4 0 3 11 12 -1 12 Lübnan 8 3 2 3 11 10 1 11 Kuzey Kore 5 2 2 1 4 3 1 8 Sri Lanka 7 0 0 7 2 24 -22 0

3.TUR

Güney Kore-Irak: 0-0

Güney Kore-Lübnan: 1-0

Güney Kore-Suriye: 2-1

İran-Güney Kore: 1-1

Güney Kore-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

Irak-Güney Kore: 0-3

Lübnan-Güney Kore: 0-1

Suriye-Güney Kore: 0-2

Güney Kore-İran: 2-0

Birleşik Arap Emirlikleri-Güney Kore: 1-0

TAKIM O G B M A Y Av P İran 10 8 1 1 15 4 11 25 Güney Kore 10 7 2 1 13 3 10 23 Birleşik Arap Emirlikleri 10 3 3 4 7 7 0 12 Irak 10 1 6 3 6 12 -6 9 Suriye 10 1 3 6 9 16 -7 6 Lübnan 10 1 3 6 5 13 -8 6

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Cha Bum-kun, Hong Myung-bo, Park Ji-sung'un yer aldığı Güney Kore'nin kadrosunda, Kim Min-jae, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong ve Lee Kang-in gibi Avrupa liglerinde top koşturan isimler yer alıyor.

Teknik direktör Paulo Bento, Tottenham'da forma giyen ve bu ay başında göz çukuru kırığı nedeniyle ameliyat edilen 30 yaşındaki Heung-min Son'u da kadroya dahil etti.

Bento'nun savunmada en güvendiği isimlerin başında ise geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Kim Min-jae geliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 10 kez katıldı. Dünya Kupası sayfasını İsviçre 1954'te açan Güney Kore, ilk turda elenmekten kurtulamadı. İkinci kez Dünya Kupası'na katılımak için 32 yıl beklemesi gereken Güney Kore, 1986'da Meksika'da düzenlenen kupa organizasyonu dahil yapılan 10 Dünya Kupası organizasyonuna da katılma başarısı gösterdi.

Takım, tarihinin en büyük başarısını, Japonya ile beraber ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda elde etti. Çeyrek finalde, İspanya'yı penaltı atışları sonunda 5-3 mağlup eden Güney Kore, 3'üncülük maçında Türkiye'ye yenilerek turnuvayı 4. bitirdi. Güney Kore'de teknik direktörlük görevini 2018'den bu yana Portekizli Paulo Bento yapıyor.

Dünya kupalarında 34 maç yapan Asya ülkesi, bu maçlardan 6'sını kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı. Güney Kore, Dünya Kupası tarihi boyunca 34 gol attı, kalesinde 70 gol gördü.

Güney Kore'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:



1954 - İlk tur

1986 - İlk tur

1990 - İlk tur

1994 - İlk tur

1998 - İlk tur

2002 - 4'üncü

2006 - İlk tur

2010 - 2. tur

2014- İlk tur

2018 - İlk tur

KADRO

Kaleci: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-keun (Jeonbuk Motors)

Savunma: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka), Cho Yu-min (Daejon Citizen)

Orta saha: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers), Hwang In-beom (Olimpiakos), Jeong Woo-yeong (Freiburg), Lee Kang-in (Real Mallorca)

Forvet: Hwang Ui-jo (Olimpiakos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-min (Tottenham Hotspur).



MAÇ TAKVİMİ

24 Kasım (TSİ 16.00): Uruguay-Güney Kore (Education City Stadı)

28 Kasım (TSİ 16.00): Güney Kore-Gana (Education City Stadı)

2 Aralık (TSİ 18.00): Güney Kore-Portekiz (Education City Stadı)