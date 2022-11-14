AA

Hollanda, Katar ve Senegal ile A Grubu'nda yer alan Ekvador'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

- Kupaya katılma mücadelesi

Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro'nun çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Elemelerde çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, hanesine yazdırdığı 26 puanla Katar 2022 biletini aldı.

Ekvador'un fileleri 27 kez havalandırdığı ve kalesinde 19 gol gördüğü eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Arjantin-Ekvador: 1-0

Ekvador-Uruguay: 4-2

Bolivya-Ekvador: 2-3

Ekvador-Kolombiya: 6-1

Brezilya-Ekvador: 2-0

Ekvador-Peru: 1-2

Ekvador-Paraguay: 2-0

Ekvador-Şili: 0-0

Uruguay-Ekvador: 1-0

Ekvador-Bolivya: 3-0

Venezuela-Ekvador: 2-1

Kolombiya-Ekvador: 0-0

Ekvador-Venezuela: 1-0

Şili-Ekvador: 0-2

Ekvador-Brezilya: 1-1

Peru-Ekvador: 1-1

Paraguay-Ekvador: 3-1

Ekvador-Arjantin: 1-1

Puan durumu:

Takım O G B M A Y Av. Puan Brezilya 17 14 3 - 40 5 35 45 Arjantin 17 11 6 - 27 8 19 39 Uruguay 18 8 4 6 22 22 - 28 Ekvador 18 7 5 6 27 19 8 26 Peru 18 7 3 8 19 22 -3 24 Kolombiya 18 5 8 5 20 19 1 23 Şili 18 5 4 9 19 26 -7 19 Paraguay 18 3 7 8 12 26 -14 16 Bolivya 18 4 3 11 23 42 -19 15 Venezuela 18 3 1 14 14 34 -20 10

- Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia olacak.

Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, turnuvada Ekvador'a en fazla katkı sağlaması beklenen isim olarak görülüyor.

"Ekvador Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Valencia, eleme müsabakalarında 4 kez fileleri havalandırdı. Enner Valencia'nın yanı sıra elemelerde 6 gol kaydeden Michael Estrada da Ekvador'un 2022 Dünya Kupası bileti almasında önemli rol oynadı.

Bu 2 oyuncun yanı sıra, savunmada Piero Hincapie ve Pervis Estupinan, orta sahada Moises Caicedo ve hücumda Gonzalo Plata, Güney Amerika ekibinin turnuvada güvendiği isimler arasında yer alıyor.

- Dünya Kupası geçmişi

Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3 kez mücadele etti.

Turnuvada 2002 ve 2014'te gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Organizasyon tarihinde toplam 10 maç yapan Ekvador, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

Ekvador'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:

2002 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

- Maç takvimi

Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

20 Kasım Pazar:

19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı/Al Khor)

25 Kasım Cuma:

19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)

29 Kasım Salı:

18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)

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