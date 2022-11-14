Hollanda, Katar ve Senegal ile A Grubu'nda yer alan Ekvador'un kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
- Kupaya katılma mücadelesi
Arjantinli teknik adam Gustavo Alfaro'nun çalıştırdığı Ekvador, Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Elemelerde çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Ekvador Milli Takımı, hanesine yazdırdığı 26 puanla Katar 2022 biletini aldı.
Ekvador'un fileleri 27 kez havalandırdığı ve kalesinde 19 gol gördüğü eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Arjantin-Ekvador: 1-0
Ekvador-Uruguay: 4-2
Bolivya-Ekvador: 2-3
Ekvador-Kolombiya: 6-1
Brezilya-Ekvador: 2-0
Ekvador-Peru: 1-2
Ekvador-Paraguay: 2-0
Ekvador-Şili: 0-0
Uruguay-Ekvador: 1-0
Ekvador-Bolivya: 3-0
Venezuela-Ekvador: 2-1
Kolombiya-Ekvador: 0-0
Ekvador-Venezuela: 1-0
Şili-Ekvador: 0-2
Ekvador-Brezilya: 1-1
Peru-Ekvador: 1-1
Paraguay-Ekvador: 3-1
Ekvador-Arjantin: 1-1
Puan durumu:
- Öne çıkan oyuncuları
Önceki turnuvalarda Antonio Valencia, Ivan Hurtado ve Ulises de la Cruz gibi isimlerin forma giydiği Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası'nda en önemli kozlarından biri Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia olacak.
Sarı-lacivertli takımda sergilediği performansla dikkat çeken 33 yaşındaki oyuncu, turnuvada Ekvador'a en fazla katkı sağlaması beklenen isim olarak görülüyor.
"Ekvador Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu" unvanını elinde bulunduran Valencia, eleme müsabakalarında 4 kez fileleri havalandırdı. Enner Valencia'nın yanı sıra elemelerde 6 gol kaydeden Michael Estrada da Ekvador'un 2022 Dünya Kupası bileti almasında önemli rol oynadı.
Bu 2 oyuncun yanı sıra, savunmada Piero Hincapie ve Pervis Estupinan, orta sahada Moises Caicedo ve hücumda Gonzalo Plata, Güney Amerika ekibinin turnuvada güvendiği isimler arasında yer alıyor.
- Dünya Kupası geçmişi
Ekvador Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3 kez mücadele etti.
Turnuvada 2002 ve 2014'te gruptan çıkamayan Güney Amerika temsilcisi, 2006'da ise son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Organizasyon tarihinde toplam 10 maç yapan Ekvador, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 10 kez fileleri havalandıran Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.
Ekvador'un Dünya Kupası geçmişi şöyle:
2002 - Grup aşaması
2006 - Son 16 turu
2014 - Grup aşaması
- Maç takvimi
Ekvador'un 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:
20 Kasım Pazar:
19.00 Katar-Ekvador (Al Bayt Stadı/Al Khor)
25 Kasım Cuma:
19.00 Hollanda-Ekvador (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)
29 Kasım Salı:
18.00 Ekvador-Senegal (Khalifa Uluslararası Stadı/Ar-Rayyan)
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