2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınava katılım gösterecek binlerce öğrenci, bu hafta düzenlenecek olan DGS'nin ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar...