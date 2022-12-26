2022'de şaşırtan meslek tercihi gassal

YENİ ARAYIŞLARDA ZİRVEDE GÜVENLİK VE GASSAL

Gündemin ve gelişmelerin bizi yeni arayışlara yönlendirdiği bu yılın listelerinde “nasıl olunur” kategorisi birbirinden farklı meslek gruplarına ev sahipliği yaptı. “Özel güvenlik nasıl olunur”, “Gassal nasıl olunur?” ve “Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur?” aramalarının ilk 3 sırayı paylaştığı nasıl olunur kategorisi 2022 yılının yeniliklere ve yeni arayışlarla karşılandığını gösterdi. “Büyükelçi nasıl olunur?” ve “Bilim insanı nasıl olunur” aramalarıyla yeni meslek arayışlarında kullanıcılar, “Vatman nasıl olunur” ve “Fizyoterapist nasıl olunur” gibi aramalarla da daha niş meslek gruplarına ilgi duymaya başladı. “Kadın asker nasıl olunur”, “Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur” ve “oyuncu nasıl olunur” aramaları meslek grubu alanında da aramaların ne kadar farklılaşabildiğini gözler önüne seriyor.