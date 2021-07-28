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2021 YKS Veterinerlik taban puanları! 2021 YKS Veterinerlik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

2021 YKS sonuçları açıklandı, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin gözleri 2021 YKS taban ve tavan puanlarına çevrildi. Veteriner olmak isteyen YKS adayları Veterinerlik bölümü taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. 2021 YKS Veterinerlik bölümü taban puanları nedir? 2021 YKS Veterinerlik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

28.07.2021 - 16:09 | Güncelleme: ABONE OL
2021 YKS Veterinerlik taban puanları! 2021 YKS Veterinerlik bölümü başarı sıralaması ve kontenjan bilgileri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 2021 Veterinerlik Fakültesi taban puanları oldu. İşte Veterinerlik bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS Veterinerlik taban ve tavan puanları...

2021 YKS VETERİNERLİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Veterinerlik bölümü taban puanları 2021

2021 ÖSYM YKS VETERİNERLİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 50.018
53.756
53.100
53.739		 455,21295
414,49339
398,54946
392,37927
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165+5
165+5
165+5
165+5		 170
170
170
170		 58.990
68.330
70.100
68.693		 444,93616
395,38481
374,98133
372,98753
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3
120+3
120+3
135+4		 123
123
123
139		 64.820
68.840
76.000
77.567		 438,28158
394,78577
367,66941
362,43930
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 110+3
110+3
125+4
125+4		 113
113
129
129		 68.325
76.317
85.000
82.286		 434,28532
385,76600
357,38021
357,07139
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 76.707
85.223
93.600
91.065		 424,58494
375,58784
348,26714
347,74945
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN) Veterinerlik SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 79.804
90.158
101.000
101.451		 421,12309
370,35668
340,74662
337,55015
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
45+2		 62
62
62
47		 86.555
98.557
102.000
96.070		 413,79198
361,90478
339,89655
342,72685
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Veterinerlik SAY 155+4
155+4
155+4
155+4		 159
159
159
159		 92.759
106.068
112.000
106.232		 407,18825
354,83476
331,18699
333,05442
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Veterinerlik SAY 60+2
60+2

 62
62

 96.558
104.060

 403,25455
356,68023
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
68+2		 82
82
82
70		 97.819
109.362
117.000
108.228		 401,93257
351,80410
327,29911
331,25230
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 101.940
109.148
114.000
104.186		 397,69836
352,00318
329,89364
334,94706
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 102.753
115.784
122.000
 396,89793
346,21664
323,71166
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 107.467
120.794
123.000
113.944		 392,24590
342,06260
322,28845
326,19685
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 108.330
121.697
131.000
118.418		 391,35698
341,35269
316,96717
322,44668
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 112.984
127.734
135.000
124.401		 387,01490
336,74793
314,26995
317,38117
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 117.907
133.450
138.000
124.621		 382,51037
332,46544
311,99310
317,20001
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Veterinerlik SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 118.561
134.165
140.000
125.150		 381,90208
331,94149
310,50339
316,79758
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Veterinerlik SAY 90+3
90+3
65+2
65+2		 93
93
67
67		 123.074
141.386
142.000
130.161		 377,91271
326,94385
309,27983
312,78606
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik
(Burslu)		 SAY 5+0
3+0
1+0
 5
3
1
 126.061
130.111
123.000
 375,38729
334,90615
322,91212
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 127.503
144.182
147.000
131.676		 374,17224
325,09455
306,46645
311,63684
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 129.142
146.360
150.000
133.450		 372,76914
323,67271
304,35392
310,23385
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2
50+2
30+1
 52
52
31
 129.864
141.533
144.000
 372,15120
326,84165
307,92486
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Veterinerlik SAY 120+3
120+3
135+4
135+4		 123
123
139
139		 130.489
152.038
156.000
139.395		 371,62823
320,06190
300,82086
305,80559
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Veterinerlik SAY 60+2


 62


 133.864


 368,83580
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2

 62
62

 143.892
163.875

 361,04356
313,03252
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 10+0
8+0
6+0
7+0		 10
8
6
7		 145.705
159.030
150.000
121.790		 359,60534
315,80734
304,34870
319,61194
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
75+2
75+2		 82
82
77
77		 148.661
166.504
168.000
149.934		 357,35905
311,56005
294,24771
298,31535
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 150.280
169.604
176.000
155.936		 356,16136
309,86204
290,16506
294,24697
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Veterinerlik SAY 80+2
80+2
65+2
65+2		 82
82
67
67		 154.250
172.808
171.000
152.029		 353,32332
308,16803
292,59198
296,87508
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Veterinerlik SAY 100+3
100+3
105+3
105+3		 103
103
108
108		 160.611
181.282
185.000
162.792		 348,80416
303,72874
285,63454
289,77353
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 169.504
186.050
193.000
170.431		 343,00211
301,44166
281,99157
285,07259
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 180.732
196.819
202.000
174.793		 336,03595
296,38119
278,40373
282,43859
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik
(%50 İndirimli)		 SAY 25+0


 25


 225.332


 312,60534
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veterinerlik SAY 10+0
10+0
10+0
8+0		 10
10
10
8		 229.271
236.078
250.000
223.064		 310,77913
280,50039
261,39564
257,63373
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 50+0
47+0
30+0
36+0		 50
47
30
36		 298.629
339.384
346.000
278.116		 283,65686
250,87465
237,96970
235,51189

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