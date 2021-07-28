|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|127.503
144.182
147.000
131.676
|374,17224
325,09455
306,46645
311,63684
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|129.142
146.360
150.000
133.450
|372,76914
323,67271
304,35392
310,23385
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|50+2
50+2
30+1
—
|52
52
31
—
|129.864
141.533
144.000
—
|372,15120
326,84165
307,92486
—
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ)
|Veterinerlik
|SAY
|120+3
120+3
135+4
135+4
|123
123
139
139
|130.489
152.038
156.000
139.395
|371,62823
320,06190
300,82086
305,80559
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
| 133.864
—
—
—
|368,83580
—
—
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|143.892
163.875
—
—
|361,04356
313,03252
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veterinerlik
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|10+0
8+0
6+0
7+0
|10
8
6
7
|145.705
159.030
150.000
121.790
|359,60534
315,80734
304,34870
319,61194
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
75+2
75+2
|82
82
77
77
|148.661
166.504
168.000
149.934
|357,35905
311,56005
294,24771
298,31535
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|150.280
169.604
176.000
155.936
|356,16136
309,86204
290,16506
294,24697
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR)
|Veterinerlik
|SAY
|80+2
80+2
65+2
65+2
|82
82
67
67
|154.250
172.808
171.000
152.029
|353,32332
308,16803
292,59198
296,87508
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS)
|Veterinerlik
|SAY
|100+3
100+3
105+3
105+3
|103
103
108
108
|160.611
181.282
185.000
162.792
|348,80416
303,72874
285,63454
289,77353
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|169.504
186.050
193.000
170.431
|343,00211
301,44166
281,99157
285,07259
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Veterinerlik
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|180.732
196.819
202.000
174.793
|336,03595
296,38119
278,40373
282,43859
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Veterinerlik
(%50 İndirimli)
|SAY
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|225.332
—
—
—
|312,60534
—
—
—
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
|Veterinerlik
|SAY
|10+0
10+0
10+0
8+0
|10
10
10
8
|229.271
236.078
250.000
223.064
|310,77913
280,50039
261,39564
257,63373
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
|Veterinerlik
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|50+0
47+0
30+0
36+0
|50
47
30
36
|298.629
339.384
346.000
278.116
|283,65686
250,87465
237,96970
235,51189
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!