Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. 2021 YKS tercihi yapacak adaylar önlisans ve lisans bölümlerinin taban ve tavan puanlarına 2021 YKS tercih ve kontenjan kıvauzu üzerinden erişebiliyor. YKS adaylarının en çok merak ettiği şeylerden biri de 2021 Veterinerlik Fakültesi taban puanları oldu. İşte Veterinerlik bölümünü tercih edecek adaylar için 2021 YKS Veterinerlik taban ve tavan puanları...

2021 YKS VETERİNERLİK BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJAN BİLGİSİ

ÖSYM, 2021 YKS tercihi yapacak adayların faydalanabilmesi için 2021 önlisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralamasını, taban puanlarını ve kontenjan bilgilerini açıkladı. İşte 2021 YKS kontenjan kılavuzuna göre Veterinerlik bölümü taban puanları 2021

2021 ÖSYM YKS VETERİNERLİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2020

2019

2018

2017 Yer.

2020

2019

2018

2017 Başarı

Sırası

2020

2019

2018

2017 Taban

Puanı

2020

2019

2018

2017 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik

(İngilizce) SAY 60+2

60+2

40+1

40+1 62

62

41

41 50.018

53.756

53.100

53.739 455,21295

414,49339

398,54946

392,37927 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 165+5

165+5

165+5

165+5 170

170

170

170 58.990

68.330

70.100

68.693 444,93616

395,38481

374,98133

372,98753 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Veterinerlik SAY 120+3

120+3

120+3

135+4 123

123

123

139 64.820

68.840

76.000

77.567 438,28158

394,78577

367,66941

362,43930 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 110+3

110+3

125+4

125+4 113

113

129

129 68.325

76.317

85.000

82.286 434,28532

385,76600

357,38021

357,07139 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 76.707

85.223

93.600

91.065 424,58494

375,58784

348,26714

347,74945 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (SAMSUN) Veterinerlik SAY 75+2

75+2

75+2

75+2 77

77

77

77 79.804

90.158

101.000

101.451 421,12309

370,35668

340,74662

337,55015 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

60+2

45+2 62

62

62

47 86.555

98.557

102.000

96.070 413,79198

361,90478

339,89655

342,72685

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KONYA) Veterinerlik SAY 155+4

155+4

155+4

155+4 159

159

159

159 92.759

106.068

112.000

106.232 407,18825

354,83476

331,18699

333,05442 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İZMİR) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 96.558

104.060

—

— 403,25455

356,68023

—

— ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (KAYSERİ) Veterinerlik SAY 80+2

80+2

80+2

68+2 82

82

82

70 97.819

109.362

117.000

108.228 401,93257

351,80410

327,29911

331,25230 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

60+2

50+2 62

62

62

52 101.940

109.148

114.000

104.186 397,69836

352,00318

329,89364

334,94706 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2

50+2

40+1

— 52

52

41

— 102.753

115.784

122.000

— 396,89793

346,21664

323,71166

— AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 107.467

120.794

123.000

113.944 392,24590

342,06260

322,28845

326,19685 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 108.330

121.697

131.000

118.418 391,35698

341,35269

316,96717

322,44668 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 100+3

100+3

100+3

100+3 103

103

103

103 112.984

127.734

135.000

124.401 387,01490

336,74793

314,26995

317,38117 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 40+1

40+1

30+1

30+1 41

41

31

31 117.907

133.450

138.000

124.621 382,51037

332,46544

311,99310

317,20001 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (ADANA) Veterinerlik SAY 50+2

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 118.561

134.165

140.000

125.150 381,90208

331,94149

310,50339

316,79758 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ERZURUM) Veterinerlik SAY 90+3

90+3

65+2

65+2 93

93

67

67 123.074

141.386

142.000

130.161 377,91271

326,94385

309,27983

312,78606 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik

(Burslu) SAY 5+0

3+0

1+0

— 5

3

1

— 126.061

130.111

123.000

— 375,38729

334,90615

322,91212

—

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 127.503

144.182

147.000

131.676 374,17224

325,09455

306,46645

311,63684 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 129.142

146.360

150.000

133.450 372,76914

323,67271

304,35392

310,23385 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 50+2

50+2

30+1

— 52

52

31

— 129.864

141.533

144.000

— 372,15120

326,84165

307,92486

— FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ELAZIĞ) Veterinerlik SAY 120+3

120+3

135+4

135+4 123

123

139

139 130.489

152.038

156.000

139.395 371,62823

320,06190

300,82086

305,80559 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KONYA) Veterinerlik SAY 60+2

—

—

— 62

—

—

— 133.864

—

—

— 368,83580

—

—

— YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 143.892

163.875

—

— 361,04356

313,03252

—

— YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik

(İngilizce) (Burslu) SAY 10+0

8+0

6+0

7+0 10

8

6

7 145.705

159.030

150.000

121.790 359,60534

315,80734

304,34870

319,61194 HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(ŞANLIURFA) Veterinerlik SAY 80+2

80+2

75+2

75+2 82

82

77

77 148.661

166.504

168.000

149.934 357,35905

311,56005

294,24771

298,31535 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 85+3

85+3

85+3

85+3 88

88

88

88 150.280

169.604

176.000

155.936 356,16136

309,86204

290,16506

294,24697 DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(DİYARBAKIR) Veterinerlik SAY 80+2

80+2

65+2

65+2 82

82

67

67 154.250

172.808

171.000

152.029 353,32332

308,16803

292,59198

296,87508 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(KARS) Veterinerlik SAY 100+3

100+3

105+3

105+3 103

103

108

108 160.611

181.282

185.000

162.792 348,80416

303,72874

285,63454

289,77353 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 169.504

186.050

193.000

170.431 343,00211

301,44166

281,99157

285,07259 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Veterinerlik SAY 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 180.732

196.819

202.000

174.793 336,03595

296,38119

278,40373

282,43859 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Veterinerlik

(%50 İndirimli) SAY 25+0

—

—

— 25

—

—

— 225.332

—

—

— 312,60534

—

—

— KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Veterinerlik SAY 10+0

10+0

10+0

8+0 10

10

10

8 229.271

236.078

250.000

223.064 310,77913

280,50039

261,39564

257,63373 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veterinerlik

(İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 50+0

47+0

30+0

36+0 50

47

30

36 298.629

339.384

346.000

278.116 283,65686

250,87465

237,96970

235,51189