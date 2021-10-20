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2021 Women In Hollywood gecesinde ünlü kadınlar bir araya geldi

Ünlü kadınlar ödül gecesinde!

Elle dergisi tarafından düzenlenen 2021 Women in Hollywood etkinliğinde ünlü kadınlar bir araya geldi. Geçtiğimiz sene Covid-19 nedeniyle iptal edilen davette bu yıl Halle Berry, Hailey Bieber, Ciara gibi isimler boy gösterdi

20.10.2021 - 17:10 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Kadınların sinema sektöründeki yaratıcılığını onurlandırmak için düzenlenen 2021 Women In Hollywood gecesi, Los Angeles'taki Wilshire Bulvarı'nda düzenlendi. Geçtiğimiz yıl, Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan törende bu yıl Angelina Jolie, Halle Berry, Jodie Comer, Gemma Chan, Jennifer Hudson, Rita Moreno, Lauren Ridloff, Gal Gadot ve Salma Hayek gibi isimler ödüle değer görüldü. Gecede konuklar birbirinden hoş görünümleriyle ilgi topladı. Ünlü aktris Halle Berry, çiçekli elbisesiyle sade ve şık görünüyordu.

  • Hailey Baldwin Bieber Miu Miu marka kıyafetiyle 70'ler esintisini yaşattı. 

  • Ünlü aktris Rita Moreno tercihini Ralph Lauren markasından yana kullandı.

  • Oyuncu Lucy Hale, Versace imzalı takım elbisesiyle boy gösterdi. 

  • Eva Longoria, Ralph Lauren takımıyla siyahlara büründü. İşte geceden kareler...

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