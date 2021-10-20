Kadınların sinema sektöründeki yaratıcılığını onurlandırmak için düzenlenen 2021 Women In Hollywood gecesi, Los Angeles'taki Wilshire Bulvarı'nda düzenlendi. Geçtiğimiz yıl, Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamayan törende bu yıl Angelina Jolie, Halle Berry, Jodie Comer, Gemma Chan, Jennifer Hudson, Rita Moreno, Lauren Ridloff, Gal Gadot ve Salma Hayek gibi isimler ödüle değer görüldü. Gecede konuklar birbirinden hoş görünümleriyle ilgi topladı. Ünlü aktris Halle Berry, çiçekli elbisesiyle sade ve şık görünüyordu.