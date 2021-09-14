2021 MET Gala'ya yıldız yağmuru

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen MET Gala geri döndü! New York Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'ne gelir sağlamak için düzenlenen gala gecesi New York'ta yapıldı.

Geçtiğimiz gün baştan aşağıya giydiği siyah deri elbise ile çok konuşulan Kim Kardashian, gizemli tercihi ile yine şaşırtmayı bildi. Ünlü yıldız yüzü dahil vücudunun tamamını kapatan yine siyah bir kıyafet tercih etti.

Rihhana, sürpriz yapıp geceye sevgilisi ASAP Rocky ile katılırken, Kendall Jenner ve Irina Shayk ise transparan kıyafetleriyle meraklı bakışları üzerlerinde topladı.