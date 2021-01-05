Her işçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alıyor. Çalışanın bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olması gerekiyor. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2021 Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?

2021 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarının da belli olmasıyla birlikte 2021 için uygulanacak kıdem tazminatı tutarı da belirlendi. 2021 yılında kıdem tazminatında tavan rakam 7.638.96 TL olarak açıklandı.

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İşe başlama tarihinden çıkış sürecine kadar geçen her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle kıdem tazminatı hesaplanırken işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, aylık brüt ücret değerlendirilir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ayrıca kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İstifa eden bir işçinin kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi için, erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik sonrası geçen bir yıl içinde işten ayrılmaları gerekir.

Kıdem tazminatı hesaplama işlemini çalışan kendisi de yapabilir. Çalışan tazminat hesabına geçmeden önce kıdem tazminatı nedir? sorusunun cevabı öğrenmelidir. İş Kanunu'nda belirtildiği gibi işten çıkarılmış olan çalışanlar, çalışma yılı ve kıdem tazminatı tavan fiyatlarını da hesaba katarak kendi alacağı kıdem tazminatını sorgulayabilir.