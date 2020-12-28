AGİ yani Asgari Geçim İndirimi, 2020 yılında ne kadar oldu? sorusu tüm çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını yaptı ve toplantının ardından asgari ücret ile birlikte 2020 AGİ ücreti de belli oldu. İşte 2020 AGİ ücreti...
2020 AGİ ÜCRETİ
Evli olan eşi çalışmayan: 321 lira
Evli olan eşi çalışan: 268 lira
Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 362 lira
Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 308 lira
Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 402 lira
Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 348 lira
Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 456 lira
Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 402 lira
Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 429 lira
Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 456
AGİ NEDİR?
2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.
NASIL HESAPLANIR?
AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5
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