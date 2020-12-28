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2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç lira oldu? Bekar, Evli, Çocuklular için 2021 AGİ ücretleri

Milyonlarca çalışan vatandaşımızı yakından ilgilendiren 2021 asgari ücret belli oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, beklenen açıklamayı bugün yaptı. Peki kişiden kişiye göre değişebilen asgari geçim indirimi 2021'de ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

28.12.2020 - 18:55 | Güncelleme: ABONE OL
2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne kadar, kaç lira oldu? Bekar, Evli, Çocuklular için 2021 AGİ ücretleri

AGİ yani Asgari Geçim İndirimi, 2020 yılında ne kadar oldu? sorusu tüm çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısını yaptı ve toplantının ardından asgari ücret ile birlikte 2020 AGİ ücreti de belli oldu. İşte 2020 AGİ ücreti...

2020 AGİ ÜCRETİ

Evli olan eşi çalışmayan: 321 lira

Evli olan eşi çalışan: 268 lira

Eşi çalışmayan ve bir çocuğu olan: 362 lira

Eşi çalışan ve bir çocuğu olan: 308 lira

Eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve iki çocuğu olan: 348 lira

Eşi çalışmayan ve üç veya daha fazla çocuğu olan: 456 lira

Eşi çalışan ve üç çocuğu olan: 402 lira

Eşi çalışan ve dört çocuğu olan: 429 lira

Eşi çalışan ve beş çocuğu olan: 456

AGİ NEDİR?

2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ),kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.

NASIL HESAPLANIR?

AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5

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