AIDS hastalığı ile ilgili araştırmarala fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 74. Cannes Film Festivali çerçevesinde gerçekleşti. Gösteri dünyasından ünlülerin akın ettiği geceye Sharon Stone, Bella Thorne, Nina Dobrev gibi isimler katıldı. İşte geceden kameralara yansıyanlar...