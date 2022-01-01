AUZEF 2021-2022 final sınavları açıklandığından beri en çok merak edilen konuların başında AUZEF telafi sınavları geliyor. AUZEF final sınav sonuçlarına göre telafi sınavına girmek isteyen öğrenciler AUZEF telafi sınavı ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. İşte AUZEF Akademik Takvimine göre 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri