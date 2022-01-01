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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2021-2022 AUZEF telafi sınavı tarihleri nedir ve sınav yerleri belli oldu mu?

2021 - 2022 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavı tarihleri ne, sınav yerleri belli oldu mu?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri için 2021-2022 bütünleme sınavı tarihleri gündem oldu. AUZEF final sınavları 2021 Aralık ayında 4 oturumda yüz yüze olarak gerçekleşmişti. 2021 - 2022 AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınavı tarihleri ne, sınav yerleri belli oldu mu?

01.01.2022 - 16:58 | Güncelleme: GÜNDEM

  • AUZEF 2021-2022 final sınavları açıklandığından beri en çok merak edilen konuların başında AUZEF telafi sınavları geliyor. AUZEF final sınav sonuçlarına göre telafi sınavına girmek isteyen öğrenciler AUZEF telafi sınavı ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. İşte AUZEF Akademik Takvimine göre 2021-2022 AUZEF sınav tarihleri 

  • 2021 AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

  • AUZEF TELAFİ SINAVLARI 2021-2022 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

    AUZEF telafi sınavlarının 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze yapılması bekleniyor. AUZEF bütünleme sınavına ilişkin sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri online AUZEF sistemi üzerinden yayınlanacak. Sınav yerleri ve sınav giriş yerlerinin telafi sınavlarına bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

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