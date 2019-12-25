25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk yazarı Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa’da ünlü astroloji yazarı Hande Kazanova’yla yaptıkları ‘2020’de bizleri neler bekliyor?’ başlıklı sohbetlerinin ikinci bölümünde hangi dönemde evlenilmez, iş kurulmaz konularını masaya yatırıp 2020’de dikkat etmemiz gereken tarihleri konuşuyor.
Her yıl normalde 4 tutulma olurken 2020’de 6 tutulmanın olacağını söyleyen Kazanova ayrıca 3 Merkür gerilemesine ek olarak Mars ve Venüs gerilemelerinin de yaşanacağını belirtip ekliyor:
“Mayıs haziran arası Venüs gerileyecek. 8 yıllık geriye gitmelerle, mesela 2012, 2004 gibi, o yıllardan kalan bazı hesapları kapatacağız.”
Bu yıl sağlık alanında kemikler ve nefes almanın önemli olacağını belirten Kazanova, “Bu yıl Oğlak burcunun yılı, çalışan kazanacak, hak eden hak ettiğini alacak” diyor.
2020’nin geçmiş anıların çok konuşulacağı bir yıl olacağını söyleyen Hande Kazanova, yıl sonunda başlayacak olan 20 yıllık ‘Kova Çağı’yla insanlığın çevre, doğa, bilim, teknoloji alanlarında algısının daha da açılacağını ve ileri gideceğini anlatıyor. Videodaki keyifli sohbeti kaçırmayın...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!