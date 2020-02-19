Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Asgari ücret desteği, düzenli istihdam teşvikleri arasında yerini aldı. Bu destek ilk olarak, asgari ücrete yüzde 30 artış yapılan 2016 yılında başladı. 2016 ve 2017 yıllarında 12 ay, 2018 yılında 9 ay olarak verilen asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay olarak uygulandı. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi uyarınca, asgari ücret desteği 2020 yılında da 12 ay yapılacak.

HANGİ İŞÇİLER İÇİN ÖDENECEK?

Asgari ücret desteği 2019 yılında, 500’den fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde işçi başına aylık 100 lira, 500’den az işçi çalıştırılan iş yerlerinde ise aylık 150 lira olarak uygulandı. Bu yıl tutar, tüm işçiler için 75 liraya indirildi.

Asgari ücret desteği verilirken, geçen yıl aylık brüt ücreti 3 bin 840 lira ve altında olan işçi sayısı dikkate alınacak. Bu da brüt asgari ücretin yüzde 150’sine karşılık geliyor.

Bu yılın ocak ayında asgari ücret desteği almak isteyen iş yerinde, geçen yılın aynı ayında 3 bin 840 lira ve altında ücret alan kaç işçi çalıştığına bakılacak. Geçen yıl ocak ayında bu kapsamda on işçi çalıştıran iş yeri için bu yıl on işçi üzerinden asgari ücret desteği verilecek.

SENDİKALI İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE POZİTİF AYRIMCILIK

Toplu iş sözleşmesine tabi sendikalı işçi çalıştıran özel sektör işverenlerine pozitif ayrımcılık yapılıyor. Sendikasız iş yerlerinde brüt asgari ücretin 1.5 katından az olan işçiler için asgari ücret desteği sağlanırken, sendikalı iş yerlerinde asgari ücretin 3 katına kadar ücret alan işçiler için destek verilecek. Bu durumda sendikalı iş yerlerinde geçen yıl brüt ücreti 7 bin 680 lira ve altında olan işçiler için asgari ücret desteği sağlanacak.

Soma faciasının ardından yer altı maden işçilerinin taban ücreti, asgari ücretin iki katına çıkartıldı. Yer altı maden iş yerlerinde asgari ücret desteği, geçen yıl aylık brüt ücreti 10 bin 230 lira ve altında olan işçiler için verilecek.

İŞÇİ ÇIKARTAN ALAMAYACAK

Asgari ücret desteğinden yararlanacak iş yerlerinin işçi sayısının, geçen yıl ocak-kasım döneminde aylık bazda en düşük işçi sayısının altına düşmemesi gerekiyor. Örneğin geçen yıl mart ayında 5, diğer aylarda 7 işçi çalıştırmış olan bir iş yerinde bu yıl 4 işçi çalıştırılıyor ise asgari ücret desteği verilmeyecek.

Bu yıl kurulan şirketler ile daha önce kurulduğu halde geçen yıl hiç işçisi olmayan işyerleri ise bu yıl çalıştırdıkları tüm işçiler için destek alabilecekler.

BORÇ TAKAN İŞVERENE DESTEK YOK

Çalıştırdıkları işçilerle ilgili 2020 yılı ocak-aralık aylarına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içerisinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresinde ödemeyen işverenler asgari ücret desteğinden yararlanamayacak. Sigortasız işçi çalıştırdığı veya çalışmayan kişileri sahte sigortalı bildirdiği tespit edilen işverenler de destek alamayacak.

GÜNDELİKÇİ ÇALIŞTIRANLAR DA YARARLANACAK

Asgari ücret desteğinden, ev hizmetlerinde gündelikçi, çocuk ve hasta bakıcısı çalıştıranlar da aynı koşullarda yararlanabiliyor.

İŞSİZLİK FONU’NDAN KARŞILANACAK

Asgari ücret desteği, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Fon’dan 2019 yılında asgari ücret desteği ve diğer istihdam teşvikleri için 16.1 milyar lira ödeme yapıldı.