23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi tatil günlerini merak eden vatandaşlar 2020'de kaç gün resmi tatil olacağını araştırıyor. 2020 yılı takvimine göre yeni yılda çalışanlar tatillerini birleştirerek 44 gün izin yapabilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin hafta sonuna denk geleceği 2020 yılında, birleştirme yapabilecekler için 44 gün izin imkânı doğacak. İşte 2020 Resmi tatiller takvimi...
2020 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
1 OCAK - YILBAŞI (ÇARŞAMBA)
23 NİSAN - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI (PERŞEMBE)
1 MAYIS - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ (CUMA)
19 MAYIS - ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI (SALI)
23 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (CUMARTESİ) YARIM GÜN
24 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ (PAZAR)
25 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ (PAZARTESİ)
26 MAYIS - RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ (SALI)
15 TEMMUZ - DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ (ÇARŞAMBA)
30 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI ARİFESİ (PERŞEMBE) YARIM GÜN
31 TEMMUZ - KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ (CUMA)
1 AĞUSTOS - KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ (CUMARTESİ)
2 AĞUSTOS - KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ (PAZAR)
3 AĞUSTOS - KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ (PAZARTESİ)
30 AĞUSTOS - ZAFER BAYRAMI (PAZAR)
28 EKİM - CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (ÇARŞAMBA) YARIM GÜN
29 EKİM - CUMHURİYET BAYRAMI (PERŞEMBE)
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