Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018'i 'Troia Yılı', 2019'u ise 'Göbeklitepe Yılı' ilan ederek, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılmasını amaçlamıştı. Bakanlık, 2020 yılı teması için Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'ni seçti. Arkeolojik kazılarda, M.Ö. 8'inci yüzyılda var olduğu kesinleşen Patara Antik Kenti'nin 'Noel Baba' olarak da bilinen Aziz Nikolaos'un doğum yeri olduğu biliniyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde Türkiye'nin kültürel ve tarihi değerlerini ön plana çıkarmak ve dünya gündeminde bu değerlere dikkat çekmek amacıyla Troya kentini ön plana çıkarmak için 2018 yılını 'Troia Yılı' ilan etmişti.

Bakanlık, Şanlıurfa'nın Örencik Köyü yakınlarında yer alan ve dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğunun ortaya çıkarıldığı Göbeklitepe'ye dikkati çekmek için 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etti.

2020 yılı teması için Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti seçildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grubunda, 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan ettiklerini duyurdu.

Bu yıl Patara'nın Türkiye teması olarak belirlenmesiyle, Patara başta müze olmak üzere kazı ve restorasyon çalışmalarının yoğunlaştırılması gibi birçok yatırım da planlanıyor. Patara Antik Kenti kazılarına ise Türkiye İş Bankası destek veriyor.

Türkiye İş Bankası, iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile birlikte ülkemizin önemli tarihi ve kültürel mekânları arasında yer alan Patara Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarına 2016 yılından beri destek veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Patara Antik Kenti kazısı Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fahri Işık liderliğinde yürütülüyordu. Prof. Dr. Havva İşkan Işık, görevi Prof. Dr. Fahri Işık'tan devraldı.

2018'DE VİKİNG KILICI BULUNDU

Antik kentte Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığındaki kazılarda, Liman Hamamı bölgesinde 2018 yılında, 9 veya 10'uncu yüzyıldan kalma olduğu tahmin edilen bir Viking kılıcı bulundu. Roma İmparatoru Neron tarafından MS 64-65 yıllarında yaptırılan Neron Deniz Feneri ise dünyanın en eski fenerlerinden... Restorasyon süreci devam eden 26 metrelik deniz fenerine ait taşlar üzerine kabartma şeklinde 2 bin yıllık yunus balığı betimi de gün yüzüne çıkartıldı.

PATARA ANTİK KENTİ NEREDE YER ALIYOR?

Kültür ve Turizm Bakanlı'ğının resmi sitesi Kültür Portalı'na göre Patara Antik Kenti Fethiye-Kalkan arasında Xanthos Vadisi'nin güneybatı ucunda bugünkü Ovagelemiş Köyü'nde yer alıyor.

1988 yılından beri kazıları sürdürülen Patara Antik Kenti, arkeolojik ve tarihsel değerlerinin yanında Akdeniz kaplumbağaları ile ünlü.

Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden biri olan Patara, caretta Carettaların milyonlarca yıldır yumurtalarını bırakıp yavruladıkları ender sahillerden biri olması ile de ayrı bir öneme sahip.

PATARA ANTİK KENTİ'NDE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER...

Patara antik kenti, beyaz kumu, tertemiz denizi ve çam ormanlarından oluşan sahil bandının hemen gerisinde kurulmuş. Ayrıca antik kent oldukça geniş bir alana yayılmış. Bu nedenle antik kent için kendinize geniş bir süre ayırmanızda, geziyi aceleye getirmemenizde fayda var.

Likya Birliği ve Eyaleti'nin başkenti, günümüze oldukça iyi biçimde ulaşan tiyatro, meclis, tapınak, horrea (depo yapıları),stadyum, hamam ve kiliseleri ile öne çıkıyor. Antik kentin girişinde üç gözlü Zafer Takı, sular altında kalmış üç nefli Liman Kilisesi ve Hurmalık Hamamı'nın kalıntıları bulunuyor. Tak'ın batısındaki tepenin yamaçlarında, Likya tipi lahitlerin bulunduğu mezarlık alanı uzanıyor.

İhtişamlı antik kent, Deniz Feneri ve Yol Kılavuz Anıtı gibi benzersiz eserlerin yanı sıra, 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu olma özelliğine sahip bir külliyeye de ev sahipliği yapıyor.

Kentin en güney ucunda Kurşunlu Tepe'ye yaslanmış olan tiyatronun depremden sonra İ.S. 147 yılında yeniden inşa edildiği yazıtlardan anlaşılıyor.

Tiyatronun kuzeyinde Likya Birliğinin başkenti olan Patara'nın, toplantılara ev sahipliği yaptığı Parlamento Binası yer alıyor.

Son olarak da gezinizi Patara Plajı'nda sonlandırmanızı tavsiye ederiz.

TOSUN PAŞA BURADA ÇEKİLDİ

Patara Plajı'nın uzun ve geniş kumsalı adeta bir çölü andırıyor. Bu nedenle pek çok Yeşilçam filminin çöl sahnelerinde kullanılmış Patara... ÖrneğinKemal Sunal ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı Tosun Paşa filmindeki çöl sahnelerinin burada çekildiği biliniyor.İbrahim Tatlıses'in başrolünde yer aldığı Sabuha filminin bir kısmı da Patara'daki kum tepelerinde çekilmişti.

CARETTA KAPLUMBAĞALARININ BULUŞMA NOKTASI

Caretta caretta kaplumbağaları için de son derece önemli bir bölge. Patara Plajı, Doğal Hayatı Koruma Vaktfı tarafından koruma altına alınmış durumda. Plajın caretta carettalara ait yumurtlama alanında şemsiye-şezlong kullanmak, saat 19:00'dan sonra plaja girmek, gürültü yapmak kesinlikle yasak ve yasağa uymayanlar para cezasıyla cezalandırılıyor. Zira Patara Plajı, caretta carettaların Türkiye'deki 22 üreme ve yuvalama alanından biri. Geçen yıl mayıs ayından itibaren kumsala çıkan caretta carettalar, ağustos ayına kadar yumurta bıraktı. Antik Patara Plajı'nda yavru çıkışları 15 Eylül'e kadar sürdü. Antik plajda, bu yıl 286 yuva ile tüm zamanların en çok yuva sayısına ulaşıldı, 21 bin 821 yumurtadan çıkan 17 bin 323 yavru deniz kaplumbağası denize ulaştı.

SAFARİ TURLARI VE SÖRFÇÜLER İLGİ GÖSTERİYOR

Bölgedeki kazılarla Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer aldığı Patara Antik Kenti yakınlarındaki kum tepeleri, Mısır'ın çöllerini anımsatıyor. Bölgedeki girişimcilerce ince kum tepelerinde atlı ve develi safari turları düzenleniyor. Yine bu sahiller rüzgarlı olması nedeniyle dönelinde sörf tutkunlarını ağırlıyor

PATARA'DAKİ MEDENİYETLER TARİHİ

Patara'nın ismi İ.Ö 13'üncü yüzyıla ait Hitit metinlerinde 'Patar' olarak geçiyor. Tepecik Akropolü'nde ele geçen seramik parçaları, Orta Tunç Çağı özelikleri içerirken, yine Tepecik'in doğu yamacı eteklerinde ortaya çıkarılan, Demir Çağı öncesine ait taş balta Patara'nın tarihinin ne kadar eskilere gittiğini gösteriyor.

Xanthos Vadisi'nde denize açılabilecek tek yer olması nedeniyle tarih boyunca önemli kent olma özelliğini her çağda devam ettirmiş olan Patara'nın yazıt ve sikkelerde Likya dilindeki adı da Patara olarak geçiyor.

Patara İ.Ö. 3'üncü yüzyılda Ptolemaios egemenliğine girmesiyle Likya'nın önder kenti durumuna geliyor. İ.Ö. 2'nci yüzyılın başında Likya'nın Seleukos Krallığı tarafından kontrol edilmeye başlanmasıyla Patara, Likya'nın başkenti gibi kabul görüyor. Bu durum Patara'nın Roma'ya karşı özerkliğini ve Rhodos'a karşı da bağımsızlığını kazandığı İ.Ö.167/168 yılında resmileşiyor ve Patara Likya Birliği'nin başkenti oluyor.

Başkentte Helenistik Dönem'de inşa edilen Meclis Binası ve Tiyatro gibi anıtsal yapılar bu tarihsel süreçle paralellik gösteriyor.

Roma egemenliğine geçtikten sonra da önemini yitirmeyen Patara, Roma Valiliklerinin adli işlerini gördüğü bir merkez oluşu yanında Roma'nın doğu eyaletleriyle bağlantısını kurduğu bir deniz üssü olarak da önemini koruyor.

İ.S. 43 yılında Likya, Roma eyaleti olurken, İS. 74'de Likya ile Pamphylia birleştirilerek tek eyalet haline getiriliyor ve Patara'nın başkentliği devam ediyor.

Apollon'un önemli bir kehanet merkezi olarak ün yapan Patara aynı zamanda Anadolu'dan Roma'ya nakledilen tahılların depolandığı ve saklandığı bir liman olma özelliğiyle öne çıkıyor. Noel Baba diye anılan Saint Nicholaos da ayrıca Pataralı... Ortaçağ boyunca önemini sürdüren Patara, Türklerin gelmesiyle de önemli bir merkez olarak günümüze ulaşıyor.

PATARA'YA NASIL GİDİLİR?

Patara Plajı, Kalkan'a 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. D400 karayolu'nu kullanarak Patara Plajı'na ulaşabilirsiniz. Kaş'tan 45, Fethiye'den 81, Antalya'dan 376 kilometre uzaklıkta bulunan Patara Plajı'na şahsi aracınız ile çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Fethiye-Kaş arasında sefer yapan otobüsler ile Ovaköy mevkiinde inerek yaklaşık 3.5 kilometrelik bir yürüyüş veya taksi yolculuğu ile de Patara'ya ulaşabilirsiniz.

Patara Antik Kenti'ne Kaş'tan ve Kalkan'dan kalkan Patara dolmuşları ile de ulaşılabiliyor. Antik kent, yaz dönemi olan 15 Nisan-2 Ekim tarihlerinde 08:30-19:30 arasında ziyaret edilebiliyor. 3 Ekim-14 Nisan dönemi kabul edilen kış sezonunda ise ziyaretçiler 08:30-17:00 arasında kenti görebiliyor. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında ziyaretçiler ve deniz kaplumbağaları arasında dönüşümlü olarak kullanılan Patara Plajı'ndan 08:00-19:00 arasında ziyaretçiler, 19:00-08:00 arasında ise caretta carettalar yararlanıyor.

Patara Plajı, Patara Antik Kenti'nin içinde yer almaktadır. Bu nedenle plaja girişte müzeye giriş yapar gibi giriş yapılıyor. Müzekartınız var ise ücretsiz giriş yapabilirsiniz. Bunun dışında günübirlik giriş ücreti ise 24 TL.