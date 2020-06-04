2020 LGS Haziran ayı çalışma soruları

2020 LGS Haziran ayı örnek soruları MEB tarafından yayımlandı. Öğrenciler bütün bir yıl boyunca iyi bir lisede okumak için çalışmalarının ardından MEB sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına ilişkin Haziran ayı çalışma sorularını resmi internet sayfasında öğrencilere sundu. Sayısal ve Sözel olarak ikiye ayrılan örnek testte 20 sayısal, 25 sözel olmak üzere 45 soru bulunuyor.

2020 LGS HAZİRAN AYI ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 Haziran 2020'de yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik Haziran ayı soru kitapçığını yayımladı.

LGS HAZİRAN AYI ÇALIŞMA SORULARI

Kitapçığa, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) erişilebilecek.

Örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerde sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edecek.

LGS 2020 NE ZAMAN?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2020 LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler puanlamalara göre istediği okulu tercih edebilecek.