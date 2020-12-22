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2020-İcra sonuçları açıklandı! 2020-İCRA sınav sonucu sorgula

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2020 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2020-İcra) sınav sonuçları açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından düzenlenen 2020-İCRA sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. 2020-İcra sonuçları ne zaman açıklanacak?

22.12.2020 - 11:29 | Güncelleme: ABONE OL
2020-İcra sonuçları açıklandı! 2020-İCRA sınav sonucu sorgula

ÖSYM interet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 2020-İCRA sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Başvuruları 29 Eylül-6 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlanan ve 22 Kasım 2020 13.45'te gerçekleşen 2020-İCRA sınavı sonuçları ÖSYM internet sitesi üzerinden öğrenilebilir. 2020-İcra sınav sonucu sorgula

2020-İCRA SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'nin yayınlandığı duyuru şöyle:

"DUYURU
(22 Aralık 2020)

2020-İcra Sınav Sonuçları Açıklandı

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavına (2020-İcra) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

2020-İCRA SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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