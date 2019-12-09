2020'de asgari ücret ve AGİ ne olacak?- haberler

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılı asgari ücretini belirlemek için 2 Aralık’ta yaptığı ilk toplantının ardından yarın TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon gelecek hafta Salı günü Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yapacağı üçüncü toplantının ardından aralık ayının son haftasında gerçekleştireceği dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti belirleyecek.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bir işçinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 TL olduğunu, bunun altında bir rakamı konuşmayacaklarını belirtti.

Asgari ücretten doğrudan etkilenenlerin sayısı 6.5 milyon olarak belirtiliyor. Dolaylı etkilenenler ile bu sayı 10 milyona kadar çıkıyor. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yönünden ise işçi, memur tüm çalışanlar asgari ücretten etkileniyor.

Asgari ücret artışıyla ilgili yüzde 15’ten başlayarak yüzde 27’ye kadar giden artış beklentileri bulunuyor. Asgari ücret artışının ne olacağı sadece çalışanları değil, devleti de yakından ilgilendiriyor. Asgari ücretteki her 100 liralık artışın 67 lirası işçinin cebine, 33 lirası da devletin kasasına giriyor. Farklı senaryolara göre, asgari ücretteki artıştan işçi ve devletin kazancı şöyle:

YÜZDE 15 ARTARSA: Asgari ücret yüzde 15 oranında arttığında işçinin cebine girecek net ücret 303 lira artarak 2 bin 324 lira olacak. Buna karşılık sigorta primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi olarak devletin kazancı 148 lira artarak 985 liradan bin 133 liraya yükselecek. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 451 lira artarak 3.006 TL’den 3.457 TL’ye çıkacak.

YÜZDE 20 ARTARSA: Bu senaryoda ocak ayından itibaren işçinin cebine girecek net ücret 404 lira artarak 2 bin 425 liraya çıkacak. Devletin kasasına girecek para ise 197 lira artarak bin 182 lira olacak. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 601 lira artarak 3.607 liraya ulaşacak.

YÜZDE 25 ARTARSA: Asgari ücretin yüzde 25 oranında artması halinde işçinin cebine girecek para 505 lira artacak ve net asgari ücret 2.526 lira olacak. Buna karşılık devletin kasasına girecek para 246 lira artışla bin 231 liraya çıkacak. Asgari ücretin işverene maliyeti de 751 lira artışla 3.767 liraya ulaşacak.

Senaryolara göre asgari ücret ne olacak? Mevcut Yüzde 15 Yüzde 20 Yüzde 25 Brüt 2558,40 2942,16 3070,08 3198,00 SGK primi (İşçi) 358,18 411,88 429,81 447,72 İşsizlik sigortası primi (İşçi) 25,58 29,42 30,70 31,98 Asgari Geçim İndirimi 191,88 220,66 230,25 239,85 Gelir Vergisi 134,32 154,47 161,19 167,90 Damga Vergisi 19,42 22,33 23,30 24,27 Kesintiler toplamı 537,50 618,10 645,00 671,87 Net Asgari Ücret 2020,90 2324,06 2425,08 2526,13 İşverene maliyeti Asgari Ücret 2558,40 2942,16 3070,08 3198,00 SGK primi (İşveren) 396,55 456,03 475,86 495,69 İşsizlik sigortası primi (İşveren) 51,17 58,84 61,40 63,96 İŞVERENE MALİYETİ 3006,12 3457,03 3607,34 3757,65

ASGARİ ÜCRET VERGİ DIŞI KALSA YÜZDE 6.6 ARTIŞ CEPTE

Asgari ücretle çalışan bekâr bir işçiden 2019 yılında aylık 134 lira vergi alınıyor. Eşi çalışmayan üç çocuklu veya eşi çalışan 5 çocuklu asgari ücretlilerden yılın ilk aylarında vergi alınmıyor. Ancak, gelir vergisi diliminin yüzde 20’ye çıktığı aydan itibaren onlardan da vergi alınmaya başlıyor.

2019 yılında gelir vergisi dilimi eylül ayından itibaren yüzde 20’ye çıktığı için, çocuklu asgari ücretlilerden vergi alınmaya başlandı. 2020 yılı gelir vergisi tarifesi henüz belli olmamakla birlikte gelecek yıl da yine eylül ayından itibaren çocuklu asgari ücretlilerin vergi ödemeye başlaması bekleniyor.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK bu yıl ortak çağrıda bulunarak asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını istedi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) da ücret üzerindeki vergi yüklerinin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması, bekâr bir işçinin eline geçen net ücretin otomatik olarak yüzde 6.6 oranında artması anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ BELİRLEYİCİ

Asgari ücret görüşmelerinde zam oranını belirleyici unsurlardan birini de asgari ücret desteği oluşturuyor. Bütçeden 2019 yılında 500’den fazla işçi çalıştıran işyerlerinde işçi başına aylık 100 lira, 500’den az işçi çalıştıran işyerlerinde de 150 lira destek sağlanıyor. İşçilerin yüzde 85’i için 150 lira destek veriliyor.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 2020 yılında asgari ücret desteğinin tüm işçiler için 200 liraya çıkartılarak devam ettirilmesini istediklerini söyledi. İşçi sendikaları da asgari ücret desteğinin devam ettirilmesi çağrısında bulundular.

Asgari ücret desteğinin 2020 yılında sona ermesi halinde, işçinin cebine bir kuruş para girmeden işverenin maliyeti 100 lira destek uygulanan işyerlerinde yüzde 3.3; 150 lira destek uygulanan işyerlerinde ise yüzde 5 oranında artacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NE OLACAK?

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.