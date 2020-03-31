2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar maaş alıyor? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında Milli Dayanışma Günü ilan edildiğini açıklarken, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası doğrultusunda 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı maaşı merak konusu oldu İşte 2020 yılı Cumhurbaşkanı maaş ücreti...

2020 CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi’ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın net maaşı temmuz ayına kadar 50.264 TL, Ağustos 49.088, Eylül 46.367 TL, Ortalama 49.400 TL'dir. Ortalama maaştan hesaplayacak olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 345.800 Türk Lirası bağışlamış olacak.

BAKANLAR NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Kampanyaya destek veren bakanların ise aylık maaşları net 25 bin TL düzeyinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre kimi üçer kimi altışar maaş ve kimi de daha yüksek tutarlar olmak üzere bakanlar kampanyaya toplamda 5 milyon 200 bin liralık bir bağışta bulundu.