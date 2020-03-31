Devlet Bahçeli maaşı ne kadar 2020? Devlet Bahçeli 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağış yaptı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin maaşı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Milli Dayanışma Kampanyası'na Devlet Bahçeli'de dahil oldu. Bahçeli Twitter hesabından, " Beş (5) maaşımla katılıyorum" dedi.

DEVLET BAHÇELİ'DE DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz bize yeteriz Türkiyem sloganıyla başlattığı milli dayanışma kampanyasına MHP lideri Devlet Bahçeli de beş maaşını bağışlayarak katıldı.

Bahçeli, kampanyaya desteğini "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" ifadeleriyle Twitter'dan duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Bahçeli'nin toplam maaş tutarı merak konusu oldu. MHP lideri halen milletvekili olduğu için 25 bin lira milletvekili maaşı alıyor. Aynı zamanda emekli milletvekili olan Bahçeli, 9 bin lira emekli vekil maaşı alıyor. Bu durumda 5 vekil maaşı 125 bin liraya, 5 emekli vekil maaşı da 45 bin liraya tekabül ediyor.