2020 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre ödüller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle takdim töreni düzenlenmeksizin sahiplerine sunuldu.

Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonucunda, Roman dalındaki "Aşıklar Bayramı"nın yazarı Kemal Varol, şiir dalında "Hayhuy" kitabıyla Elif Sofya değer görülmüş, İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nü "At Sancısı" kitabıyla Elvan Kaya Aksarı, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nü ise "Sevgili Kardeşim Ben" adlı kitabıyla Enes Kurdaş'ın kazandığı açıklanmıştı.

Attila İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Mehmet Eroğlu, Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ile aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer almıştı.

Metin Celal'in başkanlığındaki Attila İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aileyi temsilen Kerem Alışık'tan oluşmuştu.

Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne bu yıl, "Şiir" dalında 52, "Roman" dalında 49 eserle başvuru yapılmıştı.

- "Dilin çok yönlü ustası Attila İlhan"

2020 Attila İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne değer görülen Elvan Kaya Aksarı, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bugün oturup bir Türkiye ansiklopedisi tasavvur etsek, hiç kuşkusuz Attila İlhan ismine müstakil bir başlık açmak zorunda hissederiz. Onun yazdıkları, aydın kimliği ve mahfuzatı her şeyden önce Türkçe için bir imtiyazdır. Attila İlhan adının gölgesinde verilen bir ödüle layık görülmek insanı sadece gönendirmiyor, aynı zamanda kalemin de doğru harfler üzerinde durduğunu ilan ediyor. Bunun için bahtiyarım. Bu kıymetli ödülü kızım Nevra Şiir'e ithaf ediyorum."

2020 Attila İlhan Şiir Ödülü'nü alan Elif Sofya da, "Yazınımızın güçlü yapı taşı Attila İlhan'ın adını taşıyan bu ödülle onurlandırıldığım için kıvanç duyuyorum. Dilin çok yönlü ustası Attila İlhan, şiirimizin ses zenginliğinde bir ufuk çizgisidir." ifadelerini kullandı.

İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'ne layık bulunan Enes Kurdaş ise şunları kaydetti:

"Bazı şairler ve bazı şiirler vardır insanı yazmaya teşvik eden veyahut zorlayan. Benim içimdeki yazma isteğini, okuduğum her şiiriyle açığa çıkarmaya çalışan ilk ve en kuvvetli isimdi Attila İlhan. Kendisiyle ilk tanışıklığım on sekiz yaşında, okul kütüphanesinden aldığım 'Sisler Bulvarı' ile oldu. Koca bir yazı birlikte geçirdik. Çalıştığım işyerindeki çay molalarında, öğle aralarında, vakit buldukça hayretle karıştırırdım. Öyle ki kitabımdaki ilk şiir de o zamanlarda yazdığım, kendisine çokça göndermenin bulunduğu bir şiir. Haliyle ödülün benim için kıymeti büyük."