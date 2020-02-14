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Merkez Bankası 2019 Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre aralık ayında 2 milyar 798 milyon dolar cari açık verilirken, 2019 yılında beklentilere paralel bir şekilde 1 milyar 674 milyon dolar cari fazla verildi.

Böylece 2001'deki 3 milyar 760 milyon dolarlık fazladan bu yana ilk kez cari fazla verilmiş oldu.

Yıllara göre cari işlemler hesabı (milyon dolar):

Yıl Açık/Fazla 2000 -9.920 2001 3.760 2002 -626 2003 -7.554 2004 -14.198 2005 -20.980 2006 -31.168 2007 -36.949 2008 -39.425 2009 -11.358 2010 -44.616 2011 -74.402 2012 -47.963 2013 -64.302 2014 -44.947 2015 -32.363 2016 -31.529 2017 -46.592 2018 -28.261 2019 1.674

Aralıkta cari açık geçen yılın aralık ayına göre 1.7 milyar dolar yükseldi. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2.1 milyar dolar artarak 3.4 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1.1 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

871 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Bu dönemde portföy yatırımlarında 871 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.