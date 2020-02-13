13 ŞUBAT 2020
WhatsApp Hattı
Haberlerİş-Yaşam

Aralık ayı sanayi üretim verileri açıklandı

TÜİK 2019 Aralık Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Sanayi üretimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 arttı. Bu 2018 Şubat ayından bu yana yaşanan en hızlı yükseliş oldu. Beklenti ise artışın yüzde 6.5-7 aralığında olmasıydı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 yükseldi

13.02.2020 - 10:02 | Güncelleme:
sanayi üretim endeksi
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Aralık Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.6 yükseldi. Bu, 2018 Şubat ayından (yüzde 9.5) bu yana yaşanan en hızlı yükseliş oldu. Ayrıca yüzde 6.5-7'lik beklenti de aşıldı. 

Sanayinin alt sektörleri  incelendiğinde, 2019 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9.1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.3 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1.9

Sanayi üretimi aylık yüzde 1.9 arttı. Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0.8 yükseldi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,5 arttı.

Sanayi üretim verisi büyümenin öncü verisi olarak kabul ediliyor. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kimi çatıda, kimi ağaç tepesinde!
Kimi çatıda, kimi ağaç tepesinde!
Görenler şaşkına döndü! O sandığınız kişi değil
Görenler şaşkına döndü! O sandığınız kişi değil
'Gökhan mı Enes mi? diye sordu, bıçağı boğazıma dayadı'
'Gökhan mı Enes mi? diye sordu, bıçağı boğazıma dayadı'
Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi
Hadise’nin 'Yıldırım' aşkı! Fotoğraf ele verdi
Kırmızı et üretimi arttı
Kırmızı et üretimi arttı
İşsiz sayısı 327 bin yükseldi
İşsiz sayısı 327 bin yükseldi
Yönetici koltuğundaki kadınların oranı arttı
Yönetici koltuğundaki kadınların oranı arttı
Ocakta en fazla borsa kazandırdı
Ocakta en fazla borsa kazandırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X