2019'da Başak burcunu neler bekliyor?

Geçtiğimiz yıllarda, yaşamı daha büyük bir pencereden görmenizi sağlayan olaylar yaşadınız. İlişkilerde değer sorunları, güven eksikliği oluştu. Bu yıl idealleriniz değişiyor. Daha romantik, katılımcı ve şefkatli tutumlar sergileyip karşılığını alacaksınız. İlişkilerde yaşadığınız sorunları aşmak için objektif ve tutarlı olmak önemli.