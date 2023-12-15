2013'ten bu yana tamamen farklı insanlara dönüşen 10 kadın ünlü!
2013'ten bu yana, birçok kadın ünlü, görünüşlerinde önemli değişiklikler yaptı. Bazıları kilo verdi, bazıları yeni bir saç modeli veya saç rengi seçti ve bazıları tamamen yeni bir imaj benimsedi. Bu değişiklikler, kariyerlerinde, kişisel yaşamlarında veya sadece kendileri olma arzusundaki değişiklikleri yansıtabilir. İşte 2013'ten bu yana tamamen farklı insanlara dönüşen 10 kadın ünlü...
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Görünüş, bir kadının hayatında önemli bir rol oynayabilir. Kimileri için bir kariyer fırsatı, kimileri için ise kişisel bir ifade aracı olabilir. 2013'ten bu yana, birçok kadın ünlü, görünüşlerinde değişiklikler yaptı. İşte o isimlerden bazıları...
TAYLOR SWIFT 2013
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TAYLOR SWIFT 2023
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ADELE 2013
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ADELE 2023
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REESE WITHERSPOON 2013
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REESE WITHERSPOON 2023
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- 7
RIHANNA 2013
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RIHANNA 2023
- 9
EMMA STONE 2013
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EMMA STONE 2023
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SELENA GOMEZ 2013
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SELENA GOMEZ 2023
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BEYONCE 2013
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BEYONCE 2023
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KIM KARDASHIAN 2013
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KIM KARDASHIAN 2023
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LADY GAGA 2013
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LADY GAGA 2023
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ZENDAYA 2013
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ZENDAYA 2023