Bu alışkanlığı diğer insanlar tarafından epeyce tuhaf karşılanıyor. Özellikle toplum içinde tuvalet kâğıdı yemeye başladığı zaman insanlar ona garip bakışlar atıyor hatta bir kere onu videoya kaydettiklerini bile söylüyor.

Ancak bu Kinah'ı durdurmuyor; nereye giderse gitsin yanında bir rulo tuvalet kâğıdı götürdüğünü açıklıyor. Hatta favori bir tuvalet kâğıdı bile var; yemesi en kolay olduğu için tek katlı.