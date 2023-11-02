20 yıldır tuvalet kâğıdı yiyor! "Benim için mükemmel bir atıştırmalık!"
Kinah isimli bir kadın ilginç bir yeme bozukluğuna sahip; 20 yıldır, günde 4 rulo tuvalet kâğıdı tüketiyor. Toplumun onu garip bulmasına karşın Kinah, herkes gibi kendisinin de garip bir alışkanlığı olduğunu söylüyor.
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Birçoğumuzun başkalarına garip gelebilecek benzersiz yeme alışkanlıkları vardır ancak bazı insanlar bunu başka bir seviyeye taşıyor. Chicago'lu Kinah adlı bir kadın 20 yıldır, günde 4 rulo tuvalet kâğıdı yiyor ve "mükemmel atıştırmalık" olarak adlandırdığı şey için yılda bin dolardan fazla para harcıyor.
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Bu alışkanlığı diğer insanlar tarafından epeyce tuhaf karşılanıyor. Özellikle toplum içinde tuvalet kâğıdı yemeye başladığı zaman insanlar ona garip bakışlar atıyor hatta bir kere onu videoya kaydettiklerini bile söylüyor.
Ancak bu Kinah'ı durdurmuyor; nereye giderse gitsin yanında bir rulo tuvalet kâğıdı götürdüğünü açıklıyor. Hatta favori bir tuvalet kâğıdı bile var; yemesi en kolay olduğu için tek katlı.
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Kinah şöyle diyor: Sabah uyandığımda ilk işim tuvalet kâğıdı yemek hatta bazen dişlerimi fırçalamadan bile önce! Tuvalet kâğıdının hiç kalorisi yok ve size geceden kalma gibi bir his vermiyor.
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Kinah neden tuvalet kâğıdı yediğini şöyle açıklıyor: Sanırım onu arzuluyorum çünkü tuvalet kâğıdının dilimde bıraktığı hissi, dilime çarptığında erimesini seviyorum.
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Kinah'ın bu durumuna ksilofaji adı veriliyor yani tahta veya kâğıt gibi şeyler tüketmek. Kendisi bu durumdan şikayetçi değil; bunu sadece tuhaf bir alışkanlık olarak görüyor.
Kaynak: TLC Amerika