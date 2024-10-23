20 yılda 2 milyon gemi geçti

Bakan Uraloğlu, Çanakkale Boğazı’nda Eylül ayında 3 bin 760 gemi geçişinin yaşandığını ve bu gemi geçişlerinin 860’ının petrol dahil olmak üzere tehlikeli yük taşıyan tankerler olduğunu belirterek, bu gemilerle 18 milyon 282 bin 121 tonunun tehlikeli yük olmak üzere 47 milyon 343 bin 491 ton yük taşındığını söyledi.