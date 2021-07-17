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20 unutulmaz yaz tatili filmi

Birçok kişinin yaz tatiline çıktığı, çıkmayanların da tatil planları yaptığı şu günlerde biz de yaz aylarında geçen yabancı filmleri hatırladık. İşte birbirlerinden çok farklı türlerde, farklı ülkelerden gelen 20 unutulmaz yaz filmi. Habertürk sinema yazarı Mehmet AÇAR seçti.

17.07.2021 - 00:15 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • RİTÜEL (2019)
    (Midsommar)

    Karlı bir kış gününde açılsa da büyük bölümü yaz mevsiminde geçen bir korku filmi. ‘Ritüel’, İsveç'teki yaz kutlamalarına katılan bir grup Amerikalı üniversite öğrencisinin hikâyesini anlatıyor. Korku gerilim sahnelerinin çoğu gece değil, yaz mevsiminde güneş altındaki İsveç kırlarında geçiyor. Baharın gelişi ve doğanın yeniden doğumunun kutlandığı törenlerde beyaz, saflığı, masumiyeti temsil eder. Burada ise deliliği, fanatizmi ve şiddeti temsil ediyor. Başları belaya giren gençleri konu alan filmlerde genellikle grubun iyileri ve kötüleri vardır. Burada ise kötülükten ziyade zaaflar ve zayıflıklar var. Yönetmen Ari Aster, zayıf, sorunlu insanların dinsel fanatizm karşısında hiçbir şansı olmayacağını vurguluyor. Hatta “Kurban olmayı bazen kendimiz seçeriz” demeye getiriyor. Son yılların en özgün korku filmlerinden biri.

  • ÖRÜMCEK-ADAM: EVDEN UZAKTA (2019)
    (Spider-Man: Far From Home)

    Bizi “Avengers: Endgame”in hüzünlü, karanlık ve trajik dünyasından alıp liseli ergen gençlerin neşeli ve matrak dünyasına taşıyan bu Marvel filmin ilk bölümünde, Venedik'te cömert gün ışığı altında çekilen aksiyon sahneleri seyrediyoruz. Güzelim şehrin tarihi yapılarının yerle bir olduğu bu sekansta, turistik Venedik görüntüleri, süper kahraman filmlerinin estetiğiyle buluşuyor.. “Örümcek-Adam: Evden Uzakta”, özellikle ilk yarısında “turistik tatil filmi” tadını hiç kaybetmiyor. Prag'da geçen bölümlerde de aynı yaklaşımı görüyoruz. Ama orada ışıl ışıl bir gece filmi bekliyor bizi. Venedik ve Prag gibi Avrupa turizminin gözbebeği iki tarihi şehrin ardından Berlin'e uğruyoruz. Peter Parker'ın Berlin'den sonra Hollanda kırsalında, rengarenk çiçek tarlaları arasında geçen sahnesini de unutmayalım. Örümcek-Adam orada son hazırlıklarını yapıp Londra'daki “final maçı”na hazırlanıyor... Londra sahnelerinde Venedik'te olduğu gibi yeniden gün ışığına ve turistik şehir dokusuna geri dönüyoruz. Jon Watts'ın yönettiği “Örümcek-Adam: Evden Uzakta” aksiyon, mizah ve romantizmin birleştiği eğlenceli bir yaz tatili filmi.

  • THE FLORIDA PROJECT (2017)

    6 yaşındaki Moonee (Brooklynn Prince) tek derdi, yaz tatilinde arkadaşlarıyla birlikte para harcamadan iyi vakit geçirmenin yolunu bulmaktır. Annesi Halley (Bria Vinaite) günübirlik takılan, işsiz bir kadındır. Anne-kız, haftalık ödemelerini zar zor yaptıkları bir motelde yaşarlar. Bir tür çağdaş Amerikan yoksulluk hikâyesidir bu… Ancak yoksulluk, daha çok alt sınıfların geleceksizliği ve çıkışsızlığıyla ilgilidir. Film boyunca Moonee’yi sevdiği yiyeceklerin tadını çıkarırken, etrafta özgürce dolaşırken ve yaramazlık yaparken görürüz. Dışarıdan mutlu, özgür, neşeli bir çocuktur. Ama başkalarının daha iyi hayatlara sahip olduklarını bilir. Nasıl bilmesin ki? Turist akınına uğrayan ve öncelikle çocuklara hitap eden devasa bir eğlence merkezinin dibinde yaşar ama oraya giremez. Yönetmen Sean Baker filmine bu nedenle Walt Disney World’un yapım aşamasındaki adı olan ‘The Florida Project’ (Florida Projesi) adını verir. Filmde bu eğlence merkezinde yapılan yegâne çekimin izinsiz olarak akıllı telefonla yapılması ironiktir.

  • MAMMA MIA! (2008)

    Catherine Johnson’un kendi yazdığı aynı adlı sahne prodüksiyonundan sinemaya uyarladığı film, hikâyesini ABBA grubunun unutulmaz hit şarkılarıyla anlatan bir müzikal… Ege’deki bir Yunan adasında, yaz mevsiminde geçen filmde Sophie (Amanda Seyfried) düğününden önce heyecan içindedir. Annesi Donna’dan (Meryl Streep) habersiz olarak adaya davet ettiği üç erkekten birinin babası olduğuna emindir…  Pierce Brosnan, Colin Firth ve Stellan Skarsgard’ın canlandırdığı üç baba adayının adaya gelmesiyle her şey daha da eğlenceli, duygusal ve komik bir hal alır… Phyllida Lloyd’un yönettiği film, nostaljik ABBA şarkıları eşliğinde seyredilen son derece hafif, ‘şurup şeker’ bir yaz müzikali.

  • KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM (2006)
    (Little Miss Sunshine)

    Küçük Olive’in ailesinde mutlu tek bir kişi dahi yok… Babası işinde başarıyı yakalayamamış bir adam... Annesi, aileyi bir arada tutmaya çalışmaktan yorulmuş, hayatından bezmiş bir kadın… Büyükbabası madde bağımlılığı nedeniyle huzurevinden kovulmuş durumda. İntihar eğilimli amcası büyük bir aşk acısı yaşıyor ve herkesten nefret eden abisi 9 aydır kimseyle konuşmadan Nietzsche okuyor, uçuş okuluna hazırlanıyor… Olive’in hayali ise güzellik yarışmasına katılmak ve bu hayal, bütün aileyi zorunlu olarak bir araya getiren bir yaz tatili yolculuğuna dönüşüyor… Michael Arndt’ın yazdığı, Jonathan Dayton ve Valerie Faris’in yönettiği ‘Küçük Gün Işığım’ başarıyı kutsayan Amerikan kültürüne inat, mutluluğun her şeyden önce sevgiyle ilgili olduğunun altını çiziyor, alternatif bir aile filmi olmayı başarıyor. Başta Abigail Breslin olmak üzere tüm oyuncular mükemmel.

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