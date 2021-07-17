20 unutulmaz yaz tatili filmi

THE FLORIDA PROJECT (2017)

6 yaşındaki Moonee (Brooklynn Prince) tek derdi, yaz tatilinde arkadaşlarıyla birlikte para harcamadan iyi vakit geçirmenin yolunu bulmaktır. Annesi Halley (Bria Vinaite) günübirlik takılan, işsiz bir kadındır. Anne-kız, haftalık ödemelerini zar zor yaptıkları bir motelde yaşarlar. Bir tür çağdaş Amerikan yoksulluk hikâyesidir bu… Ancak yoksulluk, daha çok alt sınıfların geleceksizliği ve çıkışsızlığıyla ilgilidir. Film boyunca Moonee’yi sevdiği yiyeceklerin tadını çıkarırken, etrafta özgürce dolaşırken ve yaramazlık yaparken görürüz. Dışarıdan mutlu, özgür, neşeli bir çocuktur. Ama başkalarının daha iyi hayatlara sahip olduklarını bilir. Nasıl bilmesin ki? Turist akınına uğrayan ve öncelikle çocuklara hitap eden devasa bir eğlence merkezinin dibinde yaşar ama oraya giremez. Yönetmen Sean Baker filmine bu nedenle Walt Disney World’un yapım aşamasındaki adı olan ‘The Florida Project’ (Florida Projesi) adını verir. Filmde bu eğlence merkezinde yapılan yegâne çekimin izinsiz olarak akıllı telefonla yapılması ironiktir.