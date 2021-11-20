Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Kasım Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Aziz

02:45 Üç Kuruş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:05 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

12:45 Teşkilat

15:50 Kıbrıs Zafere Doğru

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken - Yabancı Sinema

11:45 Kardeşlerim

15:15 Kuruluş Osman

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Elkızı

12.15 Kamera Arkası

14.00 Evlilik Hakkında Her Şey

16.45 Kanunsuz Topraklar

19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Elkızı

00.15 Elbet Bir Gün

02.45 Çılgın Dershane 4: Ada

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

14:00 Boşver Arkadaş

15:45 En Güzel Bölüm

16:00 Benim Hayatım

18:45 Star Haber

20:00 Mutlu Canavar Ailesi

22:00 Mutlu Canavar Ailesi

00:00 Benim Hayatım

02:30 Sana Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 6 Başlı Köpekbalığı

02:15 6 Başlı Köpekbalığı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 Hayalimdeki Değişim / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:00 Kırmızı Oda

18:15 Recep İvedik 6

20:00 O Ses Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Kırmızı Oda

03:30 8x8