20'inci yıla özel kutlama

Ender Sevim - Cüneyt Utkular

Depo Film, reklam ve eğlence sektöründeki 20'nci yılını özel bir geceyle kutladı. Kurucusu Ender Sevim'in ev sahipliğinde erçekleştirilen ‘Depo 20.Yıl Partisi’; TV, sinema, müzik ve reklamcılık dünyası başta olmak üzere, Türkiye’den kreatif endüstrilerin değerli isimlerini ağırladı. Sevim; "Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan ve 20 yıldır süren bu yolculuğun mimarlarından biri olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 20 yıl önce yalnızca 5 kişiyle başladığımız bu eşsiz yolculuk, bugün yaklaşık 60 kişilik bir ekibe ulaştı. Bu yolculukta ilk günden bugüne bizi yalnız bırakmayan ve en önemlisi güvenen siz değerli iş ortaklarımıza ve sektördeki tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi" sözleriyle bir açılış konuşması yaptı.