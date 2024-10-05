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        Haberler Magazin 20'inci yıla özel kutlama

        20'inci yıla özel kutlama

        Depo Film, reklam ve eğlence sektöründeki 20'nci yılını özel bir geceyle kutladı. Kenan Doğulu'nun sahneye çıktığı geceye birçok ünlü katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 08:59 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:02
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          Ender Sevim - Cüneyt Utkular

          Depo Film, reklam ve eğlence sektöründeki 20'nci yılını özel bir geceyle kutladı. Kurucusu Ender Sevim'in ev sahipliğinde erçekleştirilen ‘Depo 20.Yıl Partisi’; TV, sinema, müzik ve reklamcılık dünyası başta olmak üzere, Türkiye’den kreatif endüstrilerin değerli isimlerini ağırladı. Sevim; "Bu akşam sizlerle bir arada olmaktan ve 20 yıldır süren bu yolculuğun mimarlarından biri olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. 20 yıl önce yalnızca 5 kişiyle başladığımız bu eşsiz yolculuk, bugün yaklaşık 60 kişilik bir ekibe ulaştı. Bu yolculukta ilk günden bugüne bizi yalnız bırakmayan ve en önemlisi güvenen siz değerli iş ortaklarımıza ve sektördeki tüm çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi" sözleriyle bir açılış konuşması yaptı.

        • 2

          Depo Film ekibi

          Geceyi İsviçre’den gelen ve performansıyla konukları kendine hayran bırakan Dora Live Band başlattı. Kutlamanın sürprizi ise Kenan Doğulu oldu.
          Gecenin konukları arasında; Ender Sevim, Meriç Küçük, Ferzan Özpetek, Arda Türkmen & Melodi Elbirliler, Birce Akalay, Berrak Tüzünataç, Cüneyt Utkular & Merve Su Yalçınkaya, Caroline Labouchere, Çağla Şikel, Gamze Erçel & Caner Yıldırım, Burcu Kayımtu, Dilan Çiçek Deniz & Rafael Cemo Çetin, Ece Sükan, Elif Çapçı, Ezgi Mola, Gülcan Aslan, Harun Tekin & Melisa Sözen, Hazar Ergüçlü, Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Mehmet Günsur, İsmail Demirci & Hande Soral, Hatice Aslan, Nurgül Yeşilçay, Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk, Nesrin Cevadzade, Serkan Altınorak, Şükrü Özyıldız, Tuba Ünsal, Yasemin Kay Allan, Perihan Savaş, Tamer Yılmaz, Thor, Özlem & Gökhan Avcıoğlu; Nil Sude Albayrak, Doğukan Güngör de vardı.

        • 3

          Berrak Tüzünataç

        • 4

          Birce Akalay

        • 5

          Deniz Barut

        • 6

          Doğukan Güngör

        • 7

          Hialal Altınbilek

        • 8

          Mehmet Günsur

        • 9

          Özge Gürel

        • 10

          Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk

        • 11

          Rafael Cemo Çetin - Dilan Çiçek Deniz

        • 12

          Yasemin Kay Allen

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