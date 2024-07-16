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        Haberler Bilgi Gündem 2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2024: TYT puanı ile girilebilecek ön lisans bölümleri ve taban puan listesi

        2 yıllık bölümler ve taban puanları: Hangi bölüme TYT puanı ile girilebilir?

        YKS sonuçları açıklandı. Şimdi milyonlarca öğrenci kendisine en uygun mesleği seçmek için araştırmalara başladı. Öğrenciler ön lisans veya lisans olmak üzere yüzlerce üniversite bölümü arasından seçim yapacak. Sizler için 2 yıllık ön lisans bölümlerini ve taban puanlarını derledik. işte, TYT ile girilebilecek 2 yıllık bölümler...

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        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:03
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