07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fibabanka Bireysel Bankacılık ve Kaynak Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken, Fibabanka olarak müşterilerinin kendilerine ihtiyaç duyduğu yerde hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyerek birçok sektörde iş ortaklıkları geliştirmeyi başardıklarını belirtti. Erken, 2017’de teknoloji marketleriyle başlayan iş ortaklıklarının, perakende, mücevherat ve e-ticaret platformları dahil olmak üzere birçok sektöre yayıldığını kaydederek "Fibabanka müşterisi olan ya da olmayan herkese, şubeye gitmelerine gerek kalmadan, bulundukları yerde anında kredi imkanı sağlıyoruz. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu anda finansal desteğe kolay ve hızlıca ulaşabilmeleri için sunduğumuz anında kredilerimizin en önemli özelliği, çoğunun masrafsız ve hatta belirli vadelere kadar faizsiz olması" diye konuştu.
GÜNDE 10 BİN SORGULAMA
Bu ortaklıkları, bireysel bankacılıkta tabana yayılma stratejileri kapsamında, tüketicileri dinleyip, onların ihtiyaçlarını anlayarak ve uzun soluklu bir yaklaşımla hayata geçirdiklerini anlatan Erken şunları kaydetti: "Bu doğrultuda; 2017 yılında yaklaşık 100 bin olan müşteri sayımıza, bugün 1 milyonun üzerinde müşteri ekledik. Fibabanka olarak müşterilerimizin her birini çok önemsiyor ve onları düzenli olarak dinliyoruz. Genişleyen müşteri portföyümüze ihtiyaç duydukları anda hizmet verebilmek için IT ve Çağrı Merkezi çalışan sayımızı artırarak günde 10 bini bulan sorgulamalara yanıt verebilecek ve 3-4 dakika içerisinde çözüme ulaştıracak bir yapı kurduk. Müşterilerimizin bizden ne kadar memnun olduklarını, bizi yakınlarına ne derece tavsiye ettiklerini ve Bankamıza olan bağlılıklarını NPS (Net Tavsiye Skoru) ile ölçüp, ürün ve hizmetlerimizi kendilerinden aldığımız yorumlar doğrultusunda geliştirmek için tüm hızımızla çalışmaya devam ediyoruz."
'GİRİŞİMCİLERE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'
Bireysel müşterilerinin yanı sıra esnaf ve KOBİ’lere de anında kredi fırsatı sunduklarını anlatan Erken, hedeflerinden birinin de özellikle girişimciler ve işinde büyümek isteyen mikro işletmeler olduğunu onların her türlü ihtiyaçlarında yanında olabilmeyi arzu ettiklerini ifad etti. Bu doğrultuda Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte Avrupa Birliği İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI) altında kredi garanti anlaşması imzaladıklarını kaydeden Erken, "2018 yılının son aylarında kullandırmaya başladığımız EaSI kredisiyle bugün itibarıyla yaklaşık 102 milyon TL’lik kredi kullanımına ulaştık. 2019 Ağustos ayı itibarıyla yaptığımız anlaşma çerçevesinde Avrupa Birliği’nden ikinci destek paketini de aldık. Yeni nesil bankacılık anlayışımız doğrultusunda, iş modelimizi geliştirerek müşterilerimize finansal ihtiyaçları için gereken özgürlüğü ve esnekliği sunmaya devam edeceğiz" dedi.
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