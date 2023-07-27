2 yaşındaki çocuğu heimlich manevrası kurtardı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan 2 yaşındaki çocuk, işletme sahibi Ömer Gündüz tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla hayata döndü.

Olay, 15 Temmuz'da Kuşadası'ndaki bir restoranda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Finlandiya'dan tatil için geldikleri Kuşadası'nda ailesiyle birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Çocuk nefessiz kalırken, hem ailesi hem de restoranda oturanlar müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Bu sırada sesleri duyan restoranın işletmeci Ömer Gündüz, nefes alamayan çocuğa Heimlich manevrası yaparak hayata döndürdü. O anlar, iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"3 HAMLEDE HAYATA TUTUNDU"

O anları anlatan Ömer Gündüz, O gün yoğun bir gündü. Çocuk kaşla göz arası ağzına yemeklerden bir parça atmış. Annesi uğraşıyor ama çocuk daha kötü olunca yan masadaki bir kadın başını çeviriyor ve çocukta nefes komple gidiyor. Kadın, can havliyle sırtına vurmuş. Personelimiz Helin Kaplan bana durumu anlattı. O sırada hesap alıyordum. Hemen gidip, çocuğu kucağıma aldım. İlk müdahaleden sonra çocuk nefes almaya başladı. İkincide kustu, 3'üncü denemede de parça çıktı. Ailesi şoka girmişti. Çok korktular. Çocukta hiçbir şey yoktu. Elime aldığımda lastik gibiydi. Yiyecek ekmeği varmış. Sadece vesile olduk. Sonrasında da tedbir amaçlı hastaneye götürdüler dedi.

"HERKESİN ÖĞRENMESİ GEREKİR"

Daha önce de Heimlich manevrasıyla iki kişiye müdahale ettiğini belirten Gündüz, 20 gün önce bir personelimizin boğazına yiyecek kaçmıştı. Önce şakalaşıyorlar sandım. Sonra çocuk morarınca hemen müdahale etmiştim. Yaklaşık 2 ay önce de yine bir personelimizin oğlunu boğazına şeker kaçmıştı ona da müdahalede bulunmuştum. Önceden İstanbul'da restoran işletirken müdürümüz bir çocuğa müdahale etmişti. Onu gördükten sonra ben de manevrayı öğrendim diye konuştu. Çocuğun ailesinin kendisine defalarca kez teşekkür ettiğini aktaran Gündüz, Çocuğun ailesi doğal olarak çok korktu. Çocuk hayata dönünce onları da teselli ettik. Yine olsa yine aynısını yaparım. İnsanların Heimlich öğrenmesi ve bu konuda bilinçlenmesi lazım dedi.