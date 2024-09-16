Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu!
Konya'da, 2 yaşındaki Yusuf Ç. ailesi tarafından ölü bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bebeğin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI
AA'da yer alan habere göre ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK
Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.