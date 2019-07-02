Gökyüzünün en fazla merak edilen doğa olaylarından biri olan Güneş Tutulması, belirli aralıklarla Dünya'nın farklı coğrafyalarını etkiliyor. 2019 yılında şu ana kadar bir kez gerçekleşen Güneş Tutulması'nın ikincisi için geri sayım başladı. Güneş Tutulması'nın burçlara etkisi de merak edilen konulardan bir diğeri... Astrolog eğitmen Dinçer Güner, Güneş Tutulması’nın 12 burca ve ülkemize olan etkilerini Habertürk TV'ye anlattı. Dinçer Güner'in açıklamalarının satır başları ise şöyle:

"Yılda 4 tane tutulma meydana gelir. 2 tanesi Ay, diğer 2 tanesi Güneş Tutulması’dır. Bazı durumlarda 5.’si eklenir. Fakat astrolojik olarak baktığımızda tutulmalar hem ülkeler hem de biz faniler için o sene içerisinde gündem olacak meseleleri gösterir. Hem de tutulmalar aslında bir noktada büyümek, kendimizi geliştirmek için yol göstericidir.

Bu yüzden tutulmalar çok güçlü gökyüzü fenomenlerinden biridir. Şimdiki tutulma da Yengeç burcunda Türkiye saatiyle bu akşam 19.50’de başlayacak ve gece saat 00.50’ye kadar sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ KONULARI GÜNDEME GETİRECEK?

Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ilk olarak ekonomi, finans, para, inşaat sektörünü etkileyecek. Yengeç halk demektir. Halkın taleplerini ve isteklerini gösterir.

Yengeç burcundaki tutulma, 18 yılda bir kendisini tekrar ediyor. Ve tarihte 18 yıl geriye gittiğimizde, önümüzdeki 3-4 ay içinde neler yaşanabileceğini görebiliyoruz. Tutulma dünya üzerinde ekonomik depresyon ve buhranı ön plana çıkarıyor.

Bunun dışında çocukların sağlığı ve güvenliği oldukça önemli. Çocuklarla ilgili özellikle skandal olarak değerlendirebileceğimiz olaylar meydana gelebilir.

GÜNEŞ TUTULMASI'NDAN NELER ÖĞRENECEĞİZ?

Birincisi çıkarlarımız veya paranın peşinde koşmamayı öğreneceğiz. Hesap kitap yapmak yerine duygularımıza, ailemize odaklanacağız. Güneş Tutulması'nda duygu bağlarımızı geliştirmemiz, empati kurmamız gerekiyor.

Bu dönemde ev alabiliriz, mülk sahibi olabiliriz. Evimizde yapmamız gereken birtakım değişiklikler varsa halledebiliriz. Aile içerisinde çözülmesi gereken konular varsa çözebiliriz. Geçmişte uğraştığımız fakat sonuca ulaşamadığımız meselelerimizi bu tutulmada ve tutulmayı takip edecek 5 haftalık sürede masaya yatırıp çözebiliriz.

Ayrıca önümüzdeki 3-4 aylık süreçte kanseri iyileştirmekle alakalı olumlu gelişmelerle karşılaşabiliriz. Aynı zamanda mide ile alakalı olumlu gelişmeler söz konusu olabilir.

TASARRUF YAPABİLMEK İÇİN UYGUN DÖNEM

Tutulmada para biriktirmek istiyorsak, tasarruf yapabilmek daha da kolay olabilir. Evlenmek, yuva kurmak, çocuk sahibi olmak için de güzel bir süreç.

MEMLEKETİMİZİ NELER İLGİLENDİRİYOR?

Türkiye’nin yükselen burcu yengeç. Bu nedenle tutulma Türkiye açısından oldukça önemli. Güneş Tutulması önümüzdeki 4-5 aylık süreçte hem siyasi anlamda, hem ekonomik anlamda, hem de halkın talepleri ve istekleri anlamında Türkiye'nin kabuk değiştireceği bir sürece gireceğini gösteriyor.

GÜNEŞ TUTULMASI 12 BURCU NASIL ETKİLEYECEK?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sevgili Koçlar önümüzdeki 4-5 aylık süreçte yer değiştirmek, ev almak ev satmak, gayrimenkul ile ilişkili konular ya da aileyle ilişkili meseleleri masaya yatıracak ve çözecek. Birey olmak, kendilerine yeni bir yaşam kurmak adına yeni bir adım atabilirler.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞALAR

Yayıncılık, medya, iletişim, kitap, e-ticaret işi gibi konular gündem olabilir. Boğaların bu gibi konularda harekete geçmelerinde fayda var. Gayet güzel bir dönem. Özellikle de ağustos itibariye daha keyifli olacak. Yabancı dil ve mesleki eğitimler Boğa ve yükselen Boğalara fayda getirecek. Kardeşler arası ilişkiler güçlenecek. Küslükler veya kırgınlıklar belki sonlanacaktır.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

İkizler burçları için para meseleleri gündemde olacak. Yeni bir işe girişmek, yatırım yapmak, aile ile ilgili bir işe girişmek isteyebilirler. Borçlarını yapılandıracakları bir dönem olacak. Daha iyi para kazanmanın yollarını arayacaklar. Geleceklerini güvence altına almak için yatırım yapacakları bir süreç olacak.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Yengeçler için ilişkiler gündemde olacak. İlişkisi varsa “Ben ne istiyorum?” sorgulamaları yaşayacaklar. Yalnızlar ise yeni bir ilişkiye adım atmak açısından güzel bir döneme girecek. Ancak bir süredir kötü giden ilişkiler ve ortaklıklarda sorunlar varsa ve bu konuları masaya yatırıp çözemiyorsanız, tutulma ilişkileri bitirici bir etki yaratabilir. Ayrıca iş değiştirmek, farklı bir sektöre geçmek için gökyüzü onları destekliyor.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR

Aslan burçları hayatın içerisinde aktif ve katılımcı olmak yerine biraz daha gözlemlemeyi tercih edecekler. Daha çok ruhsal konular gündemlerinde olacak. Korkuları varsa yenebilirler. Yalnız kalıp kendilerini biraz daha zorlayabilirler. Bilinçaltı veya terapi eğitimleri alabilirler. Güven konularında testten geçebilecekleri bir zaman. Arkalarından birileri iş çevirebilir, kuyu kazabilir, dedikodu yapabilir. Bunlar çok güvendiği insanlar olabilir. Bu nedenle Aslanların önümüzdeki 5 hafta içerisinde gözlerini dört açmaları gerekiyor.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Başakların gündemlerinde arkadaşlıklar sosyal çevre olacak. Aile gibi hissettikleri insanlarla iş kurabilirler. Sosyal alanda, duygusal olarak kendilerine yakın hissetmediği kişileri hayatlarından çıkarabilirler. Ayrıca iş hayatından gelen paralar artacak. Tutulma boyunca yeni insanlarla tanışacaklar. Partiler, sivil toplum kuruluşlarında daha aktif görevler alabilecekler.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER

Güneş Tutulması Terazi burçlarını kariyer konularında etkileyecek. İş değiştirmek, yeni bir işe atılmak için adım atabilirler. Fakat bu biraz sancılı bir süreç olabilir. Çünkü uzun yıllar aynı yerde çalıştılarsa o bağları koparmak zor olacak. Ayrıca iş konularında objektif olmakta zorlanacaklar. Biraz daha duygularıyla hareket edecekler.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

Akrepler için eğitim, yurt dışı, yabancılar, uluslararası işler gündemde olacak. Tutulma sürecinde daha rahat olacaklar. Öğrenci olanlar yurt dışındaki üniversitelere bakabilir. Yazı yazmak istiyorlarsa, önemli sınavları olacaksa, bu tutulma Akrep burçlarına oldukça faydalı gelecek.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

Yaylar için hayat biraz daha zorlaşacak. Değişim ve dönüşüme kendilerini bırakmaları gerekecek. İş, aşk, ve para konularında kentsel dönüşüme gidecekler. Artık yeni bir insan olmanın, yeni bir düzene geçmenin sancısını yaşayabilirler. Ekonomik anlamda dikkatli olmalarında fayda var. Çok yakınları için bile kredi çekmemeleri gerekiyor.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Oğlaklar için ilişkiler ve ortaklıklar gündemde olacak. İyi giden ilişkiler evliliğe evrilebilir. Mevcut ilişkiler iyiyse güçlenecek, kötüyse ise bitebilir. Geçmiş ilişkiler ile ilgili birtakım yaralar varsa vedalaşabilirsiniz. Ayrıca iş ortaklıkları da kurulabilir. Ama saydığımız olumlu gelişmelerin ağustosun ilk haftasında olmasında fayda var.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

Kovaların tutulma ile birlikte hayatlarına düzen geliyor. Spor, düzenli beslenme ve sağlıklı yaşam Kova burçlarının gündeminde olacak. Öte yandan tutulma ile birlikte Kovaların iş koşulları değişebilir. Çalışma ortamlarını daha da rahatlatacak değişimler olabilir. Sağlık konusunda destekleyici bir tutulma olacak.

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR

Balık ve yükselen Balıklar için gökyüzünde aşk çanları çalıyor. İlişkiler aşk konuları gayet keyifli olacak. Mevcut ilişkilerde sorumluluk artışı olabilir. Evliler, çocuk sahibi olmak isteyenler çok rahat çocuk sahibi olabilir. Keyif aldıkları, mutlu oldukları hobilerden para kazanabilirler."