Yollardaki araç sayısının gittikçe artmasına bağlı olarak, trafik ve hava kirliliği gibi sorunlar ile boğuşan metropollerde bisiklet kullanımı her geçen gün daha çok yaygınlaşıyor.

Dünyada iki yüzyıldır kullanılan iki tekerlekli bu araç, fosil yakıtlı araçlara göre çevre dostu, sürdürülebilir ve sağlıklı bir alternatif olmasıyla öne çıkıyor.

Öyle ki, bisiklet başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında gündelik yaşamın vazgeçilmezi olmuş durumda.

2018 yılında ise, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan karar ile 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" ilan edildi.

Bu yıl ikincisi kutlanacak "Dünya Bisiklet Günü" ile, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının güçlendirilmesi, toplumda bisiklet kullanma kültürünün gelişmesini destekleyecek etkinlikler düzenlenmesi ve ülkelerin bisikleti uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel kalkınma politika ve programlarına dahil edilmesi hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler'in bu kapsamda, üye devletleri, yol güvenliğini iyileştirme, yaya ve bisikletlilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri alma dahil, ulaşım altyapılarının planlama ve tasarlanması aşamalarına entegre etmeye çağırdığı belirtiliyor.

KİŞİ BAŞINA 1 ADET DÜŞMÜYOR

Araştırmalar, dünya genelinde 2 milyardan fazla bisikletin olduğunu ortaya koyarken, 2050 yılı itibarıyla bu rakamın 5 milyara yükseleceğini öngörüyor.

Dünya nüfusunun 7.5 milyar olduğu göz önüne alındığında ise, bugün kişi başına düşen bisiklet sayısının 0.3 olduğu ortaya çıkıyor.

Dünya Gözlem Enstitüsü'nün (Worldwatch Institute) raporunda ise, 1965'te otomobil ve bisiklet üretiminin her birinin yaklaşık 20 milyon civarında olduğuna işaret edilerek, günümüzde bisiklet üretiminin otomobil üretimini geçtiği bilgisine yer veriliyor.

Gelişmeler, bisikletin küresel pazar büyüklüğünün 2018'de 47 milyar dolara yükselmesine neden oldu. 2024 yılına kadar ise bu rakamın 62 milyar doları bulması tahmin ediliyor.

Bisiklet üretiminin yapıldığı başlıca ülkelere bakıldığında ise, karşımıza Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ülkeleri, Tayvan ve Japonya çıkıyor.

Dünyadaki bisikletlerin yüzde 60'ından fazlası ise Çin'de üretiliyor.

NÜFUSUNDAN FAZLA BİSİKLETİ VAR

Bisikletin en çok kullanıldığı ülkeler sıralamasında da Hollanda, Danimarka, Almanya, Çin, Finlandiya, İsveç, İsviçre ve Belçika geliyor.

Bu alanda ipi göğüsleyen Hollanda'da, 17 milyon nüfusa karşın 23 milyon bisiklet bulunuyor. Ülkede aile başına düşen bisiklet sayısı da 3 olarak açıklanıyor.

Dünyanın bisiklet dostu şehirleri sıralamasında ise Kopenhag, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Montreal ve Tokyo başta geliyor.

Bisiklet kullanımın artmasına bağlı olarak pazarın 5 yıl içinde yüzde 30 büyümesinin beklendiğinden bahsetmiştik. Bunun nedenlerine baktığımızda ise, en başta bisikletin sağlığa olumlu katkısının geldiğini görmekteyiz.

Aslında bir fiziksel aktivite olan bisiklet, metabolizmayı hızlandırırken, kolesterol, diyabet ve guatr gibi sağlık sorunlarının da giderilmesinde etkili olabiliyor. Bunun yanı sıra, araştırmalar bisiklete binmenin bacak, sırt, basen, kol ve bacak kaslarını da etkili şekilde çalıştırdığını ortaya koyuyor.

Öte yandan, bisikletlerin fosil yakıtlı araçların kullanımını azaltarak hava kirliliğini bir ölçüde önlüyor olması da, kullanıcılar arasında tercih sebebi olabiliyor.