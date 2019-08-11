Alman otomotiv üreticisi Audi, A7 Sportback modelinde 2 litrelik dizel motor seçeneğini satışa sundu. Bir süre önce markanın uygulamaya koyduğu yeni motor isimlendirme yöntemine göre 40 TDI olarak adlandırılan yeni versiyon, 204 beygir güç üretiyor.

Dört tekerden çekişli quattro sistemine de sahip model, markanın amiral gemisi A8'deki teknolojileri bünyesinde barındırıyor.

Bu kapsamda araçta yer verilen akustik geribildirime sahip bir MMI dokunmatik ekran, sesli kumanda özelliği ile kullanılabiliyor.

DÖRT TEKERLEĞİ DE YÖNLENDİRİLEBİLİYOR

Sistem, hem araç içi bilgilerini hem de buluttan aldığı bilgileri kullanarak verileri işliyor. Aynı zamanda, Audi sanal kokpit uygulaması da araçta yer verilen donanımlar arasında yer alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, A7 Sportback’te 39 farklı sürücü asistan sistemi bulunuyor. Araçta opsiyonel olarak yer verilen dinamik dört tekerlekten yönlendirme özelliği gibi donanımlar yer alıyor.

İç mekanı önceki modele göre 21 milimetre daha uzun olan otomobilin, 535 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların yatırılmasıyla bin 390 litreye çıkabiliyor.

A7 Sportback 40 TDI'ın başlangıç fiyatı 802 bin 436 TL olarak açıklanıyor. A7'nin bugüne kadar satılan en ucuz versiyonun 975 bin TL fiyat etiketine sahip olduğu göz önüne alındığında, otomobilin giriş versiyonun fiyatının yaklaşık 175 bin TL kadar düştüğü görülüyor.