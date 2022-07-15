2. Kosova Savaşı Önemi ve Özeti: Kosova Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları

Büyük bir zaferle kazanılan ve Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki varlığını kesinleştiren 2. Kosova Savaşı nerede yapıldı? İşte, 2. Kosova Savaşı’na dair tüm detaylar…

Kosova Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Kosova Savaşı ya da 2. Kosova Meydan Muharebesi; Osmanlı Devleti ile Eflak, Boğdan, Macar ve Polonya krallıklarından meydana gelen Haçlı orduları arasında yapılmıştır. Sonunda, Osmanlı Devleti’nin savaş alanından galip ayrılan taraf olduğu, 2. Kosova Savaşı tarihi 1448’dir.

Peki, Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan 2. Kosova Savaşı hangi padişah döneminde oldu? 17 – 20 Ekim 1448 tarihinde yapılan 2. Kosova Savaşı sırasında, tahtta olan Osmanlı padişahı, 2. Murad’dır.

Kosova Savaşı Özeti

Osmanlı Devleti’nin Rumeli coğrafyasındaki ilerleyişi, Macar Krallığı’nı tedirgin ediyordu. 1444 yılında gerçekleşmiş ve Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlanmış olan Varna Savaşı da bölge krallıklarını Osmanlı Devleti’ne karşı yeni ittifak arayışlarına itmişti. Bu arayışın neticesinde, 4 prenslik bir araya gelerek, Osmanlıların bölgedeki üstünlüğüne son vermek amacıyla bir Haçlı ordusu oluşturdular.

Gerçekleşecek olan savaştan bir süre önce, İskender Bey isyanı sebebiyle Arnavutluk’ta bulunan 2. Murad, kendisine karşı toplanmış olan Haçlı birliğinin haberini aldı. Hemen Sofya’ya dönerek burada ordularını birleştiren hükümdar, Kosova’ya doğru harekete geçti.

17 Ekim 1448 tarihinde Janos Hunyadi komutasındaki Haçlılar ile Osmanlı Devleti karşı karşıya geldi. Savaşın ilk gününde, Macar süvariler Osmanlı orduları üzerine bir taarruz başlattılar fakat başarılı olamadılar. 18 Ekim’de bir saldırı daha gerçekleştiren Haçlı birliklerinin büyük bir kısmı, 2. Murad tarafından imha edildi ve Haçlı komutanı Janos Hunyadi kaçmak zorunda kaldı.

Savaşın üçüncü günü olan 19 Ekim’de, Haçlılar tarafından kurulan görece cılız olan barikatların da, Osmanlı orduları tarafından aşılmasıyla, 2. Kosova Savaşı, Osmanlı Devleti’nin büyük bir zafer kazanmasıyla sonuçlandı.

Kosova Savaşı Nedenleri

17 – 20 Ekim 1448 tarihleri arasında süren ve Osmanlı Devleti’nin kazandığı Kosova Savaşı’nın nedenleri şunlardır:

Macaristan Krallığı’nın, Varna Savaşı’nda aldığı yenilginin karşılığını vermek istemesi.

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.

Balkan Krallıklarının, Osmanlı Devleti’ni Balkanlar’dan atma düşüncesi.

Kosova Savaşı Sonuçları

Türk tarihinde büyük bir öneme sahip olan Kosova Savaşı’nın sonuçları şu şekilde sıralanabilir:

Osmanlı Devleti’nin Balkan coğrafyasındaki varlığı kesinleşmiştir ve Türklerin Balkanlar’dan atılamayacağı anlaşılmıştır.

Haçlıların 2. Kosova Savaşı’nda almış oldukları bu mağlubiyet, Artık Avrupalıların Osmanlı Devleti karşısında savunmaya geçmesine sebep olmuştur.

İleride gerçekleşecek olan İstanbul’un fethi sırasında, Avrupa’dan gelmesi muhtemel Haçlı desteğinin önü kesilmiştir.

2. Kosova Savaşı Türk Tarihi Açısından Önemi

Kosova Savaşı ya da 2. Kosova Meydan Muharebesi, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki fetih hareketleri ve Balkan Türkleşmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu savaş için oluşturulan 6. Haçlı ordusunun da Osmanlılar karşısında mağlup olması; Avrupalı güçlerde, Türklerin Balkanlar’dan atılamayacakları düşüncesini pekiştirmiş ve Rumeli’deki Türk varlığı kesinlik kazanmıştır.

Kosova Savaşı’na kadar sürekli olarak taarruz pozisyonunda olan Haçlı orduları, 2. Kosova Savaşı’yla birlikte savunma pozisyonuna geçmiş ve bu durum, 1683 yılında gerçekleşecek olan II. Viyana Kuşatması’na kadar sürmüştür.