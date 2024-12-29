Erzurum'da cuma gününden beri kayıp olan, otomobili Aşkale ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Karasu Mahallesi'nde bulunan öğretmen Sabit Bülbül'ün cansız bedeni Karasu Nehri’nde bulundu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi Sıddık Tivnikli İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Sabit Bülbül, cuma günü evine dönmedi.

Ailesinin bilgi vermesi üzerine Sabit öğretmeni bulmak için çalışma başlatıldı. Bülbül’ün cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği belirlendi. Bunun üzerine aramalar o bölgede yoğunlaştırıldı.

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Aramalarda, Bülbül’ün otomobili, arazide terk edilmiş halde bulundu. Öğretmen için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri seferber oldu.