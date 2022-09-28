İkinci Balkan Savaşı sonucu imzalanan antlaşmalar neler?

Bulgaristan’ın diğer Balkan ülkelerine savaş ilan etmesiyle başlayan ve bir toprak paylaşma kavgası olan 2. Balkan Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı? İşte, 2. Balkan Savaşı tarihi ile alakalı tüm merak edilenler…

2.Balkan Savaşı Tarihi

1. Balkan Savaşı sonrasında, Balkan ülkeleri arasında ortaya çıkan toprak paylaşım kavgasının bir sonucu olan 2. Balkan Savaşı; Bulgaristan ile Sırbistan, Romanya, Karadağ ve Yunanistan arasında gerçekleşmiştir. Savaşın başlamasıyla, Osmanlı Devleti’nin de Balkanlardaki bu kargaşadan faydalanarak, kaybettiği yerleri geri almak maksadıyla dâhil olduğu 2. Balkan Savaşı tarihi 16 Haziran – 10 Ağustos 1913’tür.

İkinci Balkan Savaşı Nedenleri

1913 tarihinde Balkan ülkeleri arasında yaşanan 2. Balkan Savaşı nedenleri şunlardır:

Balkan Savaşı sonrası en büyük payın Bulgaristan tarafından alınması ve bu durumun Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ı memnun etmemesi.

Ege Denizi üzerinde Bulgaristan etkinliğinin artmasının, Yunanistan’ı rahatsız etmesi.

Osmanlı Devleti’nin Balkanlardan uzaklaşmasıyla bölgede yaşanan otorite boşluğu.

2. Balkan Savaşı Özeti

1. Balkan Savaşı sonrası Bulgaristan’ın durumu özellikle Sırbistan ve Yunanistan’ı rahatsız etmiştir. Makedonya’daki Bulgar varlığından rahatsız olan Sırbistan ile Ege’de bir Bulgaristan varlığı istemeyen Yunanistan bir ittifak gerçekleştirmişlerdir.

İki devlet arasında kendisine karşı yapılan ittifakın haberini alan Bulgaristan; 29 Haziran 1913 tarihinde bu iki devlete saldırmış ve 2. Balkan Savaşı resmen başlamıştır.

Yunan ve Sırp ordularının, Bulgaristan’ı Makedonya’dan çıkarmasıyla alevlenen savaşa daha sonra Romanya’da girmiş ve Bulgaristan ordusu dağılmaya başlamıştır.