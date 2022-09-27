1. Balkan Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları, önemi ve özeti

Osmanlı Devleti’nin mağlubiyetiyle sonuçlanan, Ege ve Balkan coğrafyasındaki Osmanlı hâkimiyetini sona erdiren Birinci Balkan Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı? İşte, tüm detaylar…
Birinci Balkan Savaşı Tarihi
Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Sırbistan’ın Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki topraklarını paylaşmak için Osmanlı Devleti’ne karşı başlatmış oldukları Birinci Balkan Savaşı tarihi 1912 – 1913’tür. Savaş sonunda ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti, Midye-Enez hattının batısında kalan tüm toprakları kaybetmiştir.
Birinci Balkan Savaşı Nedenleri
7 Ekim 1912 tarihinde başlayan ve 30 Mayıs 1913 tarihine kadar süren Birinci Balkan Savaşı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
- 1789 Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımı.
- Rusya’nın Balkanlar üzerinde uyguladığı Panslavizm politikası ile Balkan ülkelerini Osmanlı aleyhine kışkırtması.
- Sırbistan ve Bulgaristan’ın yayılmacı politikaları.
- Balkan Savaşı Özeti
1878 Berlin Antlaşması sonrası istediğini alamayan Bulgaristan ile Bosna Hersek’in ilhak edilmesinden memnun olmayan Sırbistan; Balkanlarda etkin ve yayılmacı bir politika benimsemişler ve bu durum iki devleti karşı karşıya getirmiştir.
Ana hedefi Osmanlı Devleti’ni parçalamak ve boğazlara hâkim olmak olan Rusya ise Balkanlar’da öteden beri uyguladığı Panslavizm politikası gereğince bu iki devletin arasında bir arabuluculuk görevi üstlenmiş ve 1912 yılında bu iki devletin bir ittifak kurmasına zemin hazırlamıştır. Osmanlı Devleti karşısında kurulan bu ittifaka Yunanistan ve Karadağ’ın da katılmasıyla 1. Balkan Savaşı’nda savaşacak olan ittifak kurulmuştur.
Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nda iken, bu dört Balkan ülkesi Osmanlı Devleti’nden Makedonya için birtakım ıslahatlar yapılmasını talep etmişler fakat bu talep Osmanlı Devleti tarafından reddedilmiştir.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Karadağ; 8 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir. Karadağ’ın bu ilanına, Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın da katılmasıyla 1. Balkan Savaşı resmen başlamıştır.
Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında başlayan ilk çatışmaların ardından Osmanlı orduları Çatalca’ya kadar geri çekilmek zorunda kalmıştır. Yunanlar Selanik’i ve Ege Adaları’nı ele geçirmişlerdir. Bulgarlar karşısında Çatalca’ya kadar geri çekilen Osmanlı ordusu bir süre Edirne’yi savunsa da 22 Ekim 1912 tarihinde teslim olmak zorunda kalmış ve Osmanlı Devleti, Bulgaristan’dan ateşkes istemiştir.
Osmanlı Devleti’nin ağır bir yenilgi aldığı Birinci Balkan Savaşı sonunda hangi antlaşma imzalandı sorusunun cevabı, 30 Mayıs 1913’te imzalanan Londra Barış Antlaşması olacaktır.
- Balkan Savaşı Sonuçları
1912 yılında başlayan ve 1913’e kadar devam eden 1. Balkan Savaşları’nda ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti 1913 yılında Balkan devletleri ile Londra Barış Antlaşması’nı imzalamıştır. Barış antlaşması imzalanmasının ardından ortaya çıkan 1. Balkan Savaşı sonuçları şu şekildedir:
- Edirne ve Kırklareli Bulgaristan’a bırakılmıştır. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasındaki yeni sınır Midye-Enez hattı olmuştur. Bu maddeden hareketle, balkan savaşı sonunda imzalanan londra antlaşması ile trakya ve edirne hangi devlete bırakılmıştır? sorusunun cevabı da Bulgaristan olacaktır.
- Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a bırakılmıştır.
- Arnavutluk bağımsızlığını kazanmıştır. balkan savaşı sonucunda imzalanan londra antlaşması nerelerde bağımsızlığını kazandı diye sorulduğunda verilecek cevap Arnavutluk olacaktır.
- Çizilen bu sınırlarla birlikte Balkanlar’daki sınırımız olan tek koşu ülke Bulgaristan olmuştur.
Birinci Balkan Savaşı Önemi
Birinci Balkan Savaşı; Osmanlı ve Türk tarihi açısından trajik sonuçlar doğurmuş bir savaştır. Bu savaş sonrası kaybedilen topraklarla birlikte, yüzlerce yıldır bir Türk yurdu olan Balkanlar’daki neredeyse tüm topraklar kaybedilmiş; Ege’deki Osmanlı hâkimiyeti de sona ermiştir.
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