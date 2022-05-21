2 ayda 1 trilyon dolar silindi

Yüksek enflasyonist ortamda riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı.
Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı.
Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı.
Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı.
Bu gelişmelerle analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken, ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor.
BITCOIN'DE KAYIP YÜZDE 40
Blokzincir teknolojisine sahip kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, geçen yılın kasım ayında 69 bin doları aşarak rekor kırdı.
O tarihten bu yana düşüşe geçen Bitcoin'in fiyatı, bu ay piyasada oluşan istikrarsızlık ortamı ile 24 bin 500 dolara kadar gerileyerek 1,5 yılın en dip seviyesini gördü. Bitcoin'in fiyatı böylece zirvesinden yüzde 64,5 düşüş kaydetmiş oldu.
Bitcoin'in fiyatı mart sonunda kayıplarının bir kısmını telafi ederek 48 bin doların üzerini görse de o tarihten bu yana üst üste 7 haftayı da değer kaybıyla tamamladı ve 29 bin 100 dolar seviyelerinde dengelendi. Böylece, nisan başından bugüne kadar geçen 7 haftalık süreçte Bitcoin'in fiyatındaki kayıp yüzde 40'a dayandı.
ETHEREUM'UN FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ
Kripto paralar arasında en yüksek ikinci piyasa değerine sahip Ethereum'un fiyatı da geçen yılın kasım ayında 4 bin 870 dolarla zirveyi görmüş, o tarihten sonra düşüş trendine girmişti.
Sabit coinlerdeki düşüşün sıçramasıyla nisan başında bulunduğu 3 bin 590 dolar seviyelerinden 1.925 dolara kadar gerileyen Ethereum'un fiyatı, arka arkaya 7. haftayı da kayıpla kapatarak 1.960 dolar seviyesinde dengelendi. Ethereum'da söz konusu 7 haftanın kaybı yüzde 45 oldu.
Uzmanlar, kripto para piyasasının önemli bir parçası olan sabit coin Luna'nın çöküşünün, tüm sektör üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğunu belirtiyor.
Yüksek enflasyon ve faiz ortamı nedeniyle riskli varlıklardan kaçışın arttığı bir ortamda kripto varlıklara yönelik güvenin sorgulanmasının piyasadaki oynaklığı artırdığını vurgulayan uzmanlar, istikrarsızlığın giderilmesi açısından net bir düzenleyici mekanizmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Uzmanlar, ortaya çıktığı günden bugüne birçok hızlı iniş ve çıkışın deneyimlendiği kripto paralardaki son yaşananların, dijital varlık ekosistemi için en önemli sınavlardan biri olduğuna işaret ederek, yatırımcının risklerini iyi tartmaları gerektiğini kaydetti.
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