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1980’lerde başlayan en iyi 10 seri film

‘Hayalet Avcıları: Öteki Dünya’nın (Ghostbusters: Afterlife) gösterime girdiği hafta, 1980’li yıllarda başlayan ve 2000’li yıllara kadar devam eden en iyi 10 seri filmi hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

20.11.2021 - 10:38 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • 13. CUMA (1980 – 2009)
    (Friday 13th)

    Jason Voorhees’i 1980’de gösterime giren korku türündeki “13. Gün” (Friday 13th) filminde tanıdık. Bu kadar ünlü olabileceği beklenmiyordu. Öyle ki karakterin dış görünüşü ve kişiliği, tam olarak serinin üçüncü filminde yerine oturdu. Bu arada, ilk filmde katil o değildi. Sadece bir kurbandı. Ama ikinci filmle birlikte öldürmeye başladı. Taktığı maske nedeniyle farklı oyuncular tarafından canlandırılan ve gençleri öldürmeye, intikam almaya doymayan Jason, sadece sinemada değil, çizgi romanlarda ve video oyunlarında da cinayetlerini sürdürüyor. Filmlerin sayısı, 2009’da seyircilerle buluşan ve ilk filmle aynı adı taşıyan ‘Friday 13th’ ile 12’ye ulaşmış durumda. Filmlerin toplam hasılatı ise 468 milyon dolar…

  • INDIANA JONES (1981 – 2023)

    Indiana Jones, ‘Star Wars’ serisinin babası George Lucas’ın fikriydi. Lucas, geçmişteki Amerikan seriyal filmlerin ruhunu yeniden canlandırmak istiyordu. Senaryosunu Lawrence Kasdan ve Philip Kaufman ile birlikte yazdı. Yönetmenliğini Steven Spielberg’e teslim etti. ‘Kutsal Hazine Avcıları’ (Raiders of the Lost Ark), 1981 yılında gösterime girdi. 1936 yılında geçen filmin kahramanı Harrison Ford’un canlandırdığı arkeoloji profesörü Indiana Jones’du. Gizemli macera türündeki aksiyon serisi, daha sonra onun adıyla anılır oldu. Serinin dördüncü filmi ‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’, 2008’de gösterime girdi. Beşinci film için açıklanan vizyon tarihi ise 30 Haziran 2023.

  • RAMBO (1982 – 2019)

    1980’li yılların aksiyon yıldızlarından biri olan Sylvester Stallone’yi John Rambo rolünde ilk kez 1982 yılında gösterime giren ‘İlk Kan’ (First Blood) filminde görürüz. David Morrell’in 1972’de yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan filmde Vietnam travmasını henüz aşamamış yorgun bir asker olarak gelir karşımıza Rambo. Ziyaret ettiği kentte zalim bir şerif ve onun adamlarının kendisine insan muamelesi yapmaması üzerine olaylar kontrolden çıkar. Polisler kime bulaştıklarının farkında değillerdir. Karşılarında mükemmel bir asker vardır… 1980’li yıllarda iki Rambo filmi daha çekilir. 1980’ler deyince akla gelen ilk aksiyon kahramanlarından biridir. 1990’larda artık eskidiği düşünülen Rambo, 2008’de yeniden beyazperdeye döner. 2019’da vizyona giren ‘Rambo: Last Blood’ şimdilik beşinci film olarak kayıtlara geçmiş durumda. Aynı yıl Stallone, kahramanın gençlik yıllarını anlatan bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı ama daha sonraki süreçte henüz somut bir adım atılmadı. Öte yandan, yeni bir televizyon dizisinin hazırlıklarının sürdüğü biliniyor.

  • ELM SOKAĞI KABUSU (1984 - 2010)
    (A Nightmare on Elm Street)

    Bir grup öfkeli ebeveynin yakarak öldürdüğü Freddy Krueger, çocukların rüyalarına girerek varlığını sürdürür. Kâbuslarına girerek öldürdüğü çocuklar, yataktan sağ kalkamazlar. Freddy, yanmış suratı, kırmızı yeşil kazağı ve jiletli eldiveniyle gelmiş geçmiş en korkutucu karakterlerden biridir. İlk olarak Wes Craven’in yazıp yönettiği 1984 tarihli “Elm Sokağında Kâbus” (A Nightmare on Elm Street) filminde aktör Robert Englund’un yorumuyla karşımıza çıkar. Hemen ertesi yıl gösterime giren ikinci filmin başarısı üzerine seri peş peşe gelen filmlerle devam eder. 1994’te gösterime giren ‘New Nightmare’ serinin yedinci filmidir. 2003’te seyircilerle buluşan ‘Jason vs Freddie’de karakter bir kez daha karşımıza çıkar. 2010 tarihli, ilk filmin yeniden çevrimi niteliğini taşıyan ‘A Nightmare on Elm Street’in serinin son halkası olmayacağı kesin. Yapımcılar yeni proje üzerinde çalıştıklarını açıklamış durumdalar.

  • HAYALET AVCILARI (1984 – 2021)
    (Ghostbusters)

    Hollywood’da çekilen eski usul komik hayalet öykülerini seven Dan Aykroyd’un niyeti, farklı zaman boyutlarında hayalet avlayan iki adamın serüvenlerini anlatmaktı. Başrolleri partneri John Belushi ile birlikte paylaşmayı düşünüyordu. Ama Belushi’nin ölümünden sonra her şey değişti. Avcıların sayısı arttı ve mekân olarak da New York şehri seçildi. 1984’te gösterime giren ilk film ‘Hayalet Avcıları’ (Ghostbusters), o yılın en çok iş yapan filmlerinden biri oldu ve bir seriye dönüştü. 1989’daki filmden sonra gelen uzun aranın ardından üçüncü film 2016’da, dördüncü film ise 2021’de gösterime girdi.

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