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        Haberler Dünya 1949'dan bu yana en düşük seviyede! Çin'in nüfusu 2023'te azalma eğilimini sürdürdü

        1949'dan bu yana en düşük seviyede! Çin'in nüfusu 2023'te azalma eğilimini sürdürdü

        Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke nüfusunun 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak 2022'de başlayan uzun vadeli düşüş eğiliminin sürdüğünü açıkladı. Doğum oranının ise 1949'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştığı kaydedildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 17.01.2024 - 07:41
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        • 1

          Çin'in nüfusu, 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak, 2022'de başlayan uzun vadeli düşüş eğilimini devam ettirdi. Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona geriledi.

        • 2

          Ülke nüfusu, 2023'te, 2022'de başlayan düşüş eğilimini sürdürdü.

          Çin nüfusu, 2022'de 1960'ların başında kuraklık ve kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azalmıştı. 2022 yılı, Çin'de nüfusun uzun vadeli azalma eğiliminin başladığı yıl olmuştu.

        • 3

          DOĞUM ORANI 1949'DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

          Çin'de 2023'te 9,02 milyon bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı 9,56 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2022'ye göre yüzde 5,6 azaldı.

          Doğum oranı, binde 6,39 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin'de doğum oranı 2022'de binde 6,77'ye düşmüştü.

        • 4

          Ülkede 2023'te 11,1 milyon ölüm kaydedilirken, ölüm oranı binde 7,87'ye yükseldi. Ölüm oranı, 2022'te binde 7,37 olmuştu.

          Ölüm oranında geçen yıla kıyasla hızlı artış dikkati çekti. Çin hükümeti, 2022'nin sonunda Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından virüsle bağlantıların can kayıplarının sayısını açıklamayı bırakmıştı.

        • 5

          NÜFUS ARTIŞ HIZI 2016'DAN BU YANA AZALIYOR

          Uzmanlara göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime görünüyor.

          Nüfus artış hızının 2016'dan bu yana azaldığı Çin'de ileri yıllarda nüfusun daha hızlı azalacağı tahmin ediliyor.

        • 6

          Çin'de hükümet, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

          Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen, ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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