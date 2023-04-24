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'1923'ün 23 Nisan’daki prömiyerini gerçekleştirdi

Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı nedeniyle hazırlanan '1923' adlı müzikalin prömiyeri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirildi. '1923', seyircileri Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkarıyor

Giriş: 24.04.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ile grubun şirketlerinin desteğiyle Cumhuriyetin kuruluş hikâyesini yeni kuşaklara aktarma misyonuyla hayata geçirilen '1923' müzikali 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda prömiyerini gerçekleştirdi.

  • Sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen ve hazırlıkları 18 ay süren müzikalin başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli, Ozan Persentili yer alıyor.
    Sezon boyunca Zorlu PSM’de sahnelenecek olan 1923 müzikali 24-25 Nisan ile 23-24 Mayıs tarihlerinde izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

  • '1923', seyircileri Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkarırken, yeni kuşaklara Milli Mücadele’yi, Cumhuriyet’in kuruluş hikâyesini ve değerini en etkili şekilde anlatıyor.

  • Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliğini taşıyan müzikal aynı zamanda Zorlu PSM’nin tüm teknik alt yapısını sonuna kadar kullanan ilk yerli proje oldu.

  • Müzikalde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikâyesi anlatılıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende sanatseverler duygusal dakikalar yaşadı.

  • Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliği taşıyan '1923' müzikali sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

  • Yapım kadrosunda uluslararası alanda başarılı işlere imza atan isimler yer alıyor
    Müzikalin yapım kadrosunda Türkiye tiyatro sahnesinden ve uluslararası alanda başarılı işlere imza atan isimler yer alıyor. Müzikal, Türkiye’nin en önemli yazarlarından Yekta Kopan, Mert Dilek ile yurt içinde ve yurt dışındaki önemli tiyatro çalışmalarıyla tanınan yönetmen Mehmet Ergen tarafından kaleme alındı.

  • Mehmet Ergen, aynı zamanda uluslararası festivaller ve oyun projeleriyle Türkiye modern tiyatro sahnesinin sevilen oyunlarında yönetmenlik yapan Lerzan Pamir ile birlikte oyunun yönetmenliğini de üstleniyor. İzleyenlerin kendini Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e uzanan bir yolculukta bulduğu müzikalin özel olarak bestelenen müzikleri ödüllü besteci Tuluğ Tırpan’ın, müzikalin koreografisi modern dans ve müzikal alanında Türkiye'nin önde gelen ismi koreograf Beyhan Murphy’nin imzasını taşıyor. Eserin tarih danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan üstleniyor.

  • Müzikalin tasarım süreçlerinde de yine tiyatro dünyasının en iyileri arasında yer alan isimlerin imzası bulunuyor.

  • Dekor tasarımında Royal Shakespeare Company’den San Francisco Opera’ya kadar dünyanın önde gelen kültür sanat kurumlarındaki prodüksiyonların dekor ve kostüm tasarımını gerçekleştiren ve İngiltere’de pek çok kez Yılın Tasarımcısı ödülüne layık görülen Robert Innes Hopkins, kostüm tasarımında Küheylan, Sidikli Kasabası, Damdaki Kemancı gibi oyun ve müzikallerin kostümlerinde imzası bulunan Gül Sağer, ışık tasarımında dünyanın önemli tiyatro topluluklarından Kneehigh Theatre’da 20 yıl boyunca sayısız çalışmaya imza atan, Shakespeare's Globe, Royal Shakespeare Company ve English National Opera gibi dünyanın önde gelen tiyatro, opera ve müzikallerinin ışıklarını tasarlayan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta birçok kez En İyi Işık Tasarımcısı ödülüne layık görülen Malcolm Rippeth ve multimedya tasarımında Royal Opera House, Royal Shakespeare Company, National Ballet of Canada ve Traverse Theatre Edinburgh gibi dünyaca ünlü sanat kurumlarında çalışmalar yapan ödüllü video tasarımcısı Douglas O’Connell yer alıyor.

  • '1923'ün galasına Haldun Dormen, Hatice Aslan, İbrahim Selim, Devrim Nas, Nil Karaibrahimgil ve Sinan Güleryüz katıldı. 

    Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar'ın röportajını okumak için tıklayınız.

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