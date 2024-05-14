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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro '1923 Müzikali' 19 Mayıs'ta Zorlu PSM sahnesinde

        '1923 Müzikali' 19 Mayıs'ta sahnede

        Türkiye'de sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan '1923 Müzikali', 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli mücadele ruhuna sahnede tanık olmak isteyen tüm tiyatroseverleri Zorlu PSM'ye bekliyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 00:08 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:08
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        '1923 Müzikali' 19 Mayıs'ta sahnede
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        Cumhuriyet’in kuruluş sürecini teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla unutulmayacak multimedya öğeler, dans ve müzikle anlatan, Türkiye’de sahnelenen en büyük tiyatro prodüksiyonlarından biri olan “1923 Müzikali” sezonun son oyunu için 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda seyirciyle buluşacak.

        Başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar’ın ve genç tiyatro oyuncuları Elif Gülalp, Ülkü Hilal Çiftçi, Metin Boray Dikenelli ve Ozan Persentili’nin yer aldığı sahne üstünde ve sahne arkasında 200 kişilik bir ekip çalışmasıyla 18 aylık hazırlık süreci sonunda sahneye taşınarak göz alıcı dekor ve multimedya tasarımıyla sanatseverlerle buluşan '1923', Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bandırma Vapuru’na yakından bakmak ve bu tarihi ana sahnede tanık olmak isteyen tüm tiyatroseverleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne davet ediyor.

        Zorlu Holding, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı 1923, 25. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü, 48. İsmet Kuntay Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Yapım ödülüne layık görüldü. Yerli ve yabancı tiyatro dünyasının en önemli isimlerinin bir araya geldiği ödüllü müzikal 1923’ün “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”na özel matine&suare biletleri passo.com.tr, biletix.com ve biletinial.com'da satışa çıktı.

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        #1923 müzikali
        #Zorlu PSM
        #19 mayıs
        #tiyatro
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