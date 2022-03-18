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Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak köprünün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

1 MİLYON 900 BİN EURO TASARRUF

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edileceğini bildirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Çanakkale'nin milletin kaderinin çizildiği yer olduğunu belirterek, bir neslin cihan harbinde şehit olduğunu, onlar sayesinde bir milletin bağımsızlığına kavuştuğunu söyledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, 2023 vizyon projelerinden Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açmanın haklı gurur ve onurunu yaşadıklarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yolun altın halkası olan 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını yapacağız. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, 'Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?' der. Biz o benzeri yaşanmamış harbin, feda edilen canların anısını yaşatmak için dünyada eşi olmayan bir eser bırakıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü; adı, mimari tasarımı ve teknik özellikleri ile aziz şehitlerimizin hatırasını da bağrında taşıyan, Çanakkale Boğazı'na vurulan mühür ve eşsiz bir abidedir."

Bakan Karaismailoğlu, köprünün, enlerin, ilklerin ve rekorların projesi olduğunu vurguladı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile köprümüz 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçecek. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü olacaktır. 1915 Çanakkale Köprümüz bizim için çok kıymetli olan pek çok sembolü bağrında taşımaktadır. 2 bin 23 metre orta açıklık, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e atıftır. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ne işarettir. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya saygımız, selamımızdır. Kırmızı-beyaz renkli kuleler, al bayrağımızı işaret etmektedir. 4 yıllık yapım süresin boyunca 30 bin çalışma arkadaşımız en yoğun zaman da 6 bin personel ve 740 adeta iş makinesi ile gece-gündüz çalışarak tamamladığımız projemiz, hem şehit ecdadımıza vefa borcumuz ve hem de ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatıdır."

YILDA 3 MİLYON 530 BİN KOLOVATSAATE YAKIN ENERJİ TASARRUFU

Karaismailoğlu, bu köprünün, sembol ve tarihi niteliklerinin yanı sıra teknik özellikleriyle de Türkiye'nin örnek ve lider projeleri arasında yer aldığını aktardı.

Bakan Karaismailoğlu, projenin teknolojik donanımıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Malkara-Çanakkale Otoyolu ile Çanakkale Köprümüz akıllı ulaşım sistemleri ile donatıldı. Proje kapsamında 225 bin 250 metre uzunluğunda fiber optik iletişim altyapısı, 34 değişken mesaj işaretleri, 62 olay algılama kamera sistemi, 6 meteoroloji ölçüm istasyonu, 1 felaket kurtarma merkezi ve 1 acil çağrı sistemi gibi önemli akıllı ulaşım sistemleri yollarımız donatıldı. Sis, buzlanma ve kaza riskleri, kontrol merkezlerinde 7/24 esasına göre yapay zeka ile izlenecektir. Türkiye'de ilk kez uygulayacağımız LED otoyol aydınlatma sistemiyle diğer sistemlere göre yılda 3 milyon 530 bin kilovatsaate yakın enerji tasarrufu sağlayacağız. Bu şekilde 300 ton karbon salımının önüne geçeceğiz. Köprü ve otoyol projemiz kapsamında da 540 bini otoyol güzergahında olmak üzere toplamda 1 milyon 540 bin ağaç dikildi."

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin önemli bir parçası olduğunu anlatan Karaismailoğlu, bu otoyolun aynı zamanda, Gebze-İzmir Otoyolu'na bağlandığında tüm Marmara Denizi'ni çevreleyen otoyol zincirinin devamı olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, "Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde, Avrupa ve Trakya'dan gelen trafik yükü, Kuzey Marmara'yı dolanmadan, Çanakkale üzerinden Güney Marmara ve Ege'ye ulaşacaktır. Otoyollarımızın hizmete girmesiyle, Trakya ile birlikte, Batı Anadolu ve Ege'nin hatta Batı Akdeniz Bölgesi'nin ulaşım, üretim, sanayi, ticaret ve hizmet sektörü de canlanacak." diye konuştu.

"PEKİN'DEN LONDRA'YA KADAR TESİS ETTİĞİMİZ KESİNTİSİZ TİCARET YOLUNA KATKI VERECEK"

Projenin daha açılmadan Türkiye ekonomisi için de olumlu sinyaller verdiğini dile getiren Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca şehrimiz ve bölgemizden, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya ulaşan tarım ürünlerimiz de artık havanın ve denizin insafına kalmadan önce manavlarımıza ve marketlerimize, ardından da milletimizin sofrasına daha erken gelecek. Otoyol ve köprümüz, önemli turizm destinasyonu olan Marmara, Ege ve Çanakkale'nin kültür ve turizmine de destek olacaktır. Avrupa ve Balkanlar'ın yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan ile ticari ve kültürel ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacaktır. Projemiz ile aynı zamanda Türkiye'nin batısındaki otoyol entegrasyonu da sağlanacaktır. Bir Kuşak Bir Otoyol Projelerimizle, ülkemizin öncülük ettiği 'orta koridor'da küresel lojistik bir süper güç olma girişimimizin çok kıymetli bir parçası olarak Pekin'den Londra'ya kadar tesis ettiğimiz kesintisiz ticaret yoluna katkı verecektir."

"DIŞ TİCARETTE AVANTAJ SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Karaismailoğlu, bağlantı yolları ile 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun devreye girmesiyle, mevcut devlet yoluna kıyasla ulaşımın 40 kilometre daha kısalacağını belirtti.

Feribotla saatler süren iki yaka arasındaki ulaşımın köprüyle 6 dakikada sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu şekilde taşımacılıkta süreler ve maliyetler ciddi oranda azalırken, dış ticaret avantajları da sağlayacağız. Projenin yapım ve işletmesinde binlerce kişiye iş imkanı kazandırıldı. Otoyolumuz, ülkemizin en gelişmiş bölgelerinden Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlarken aynı zamanda, demir ve hava yolu ulaşım sistemleri ile birlikte limanlarımızla olan entegrasyonu da artıracaktır. Yap-işlet-devret modeli ile yapımını gerçekleştirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projemiz 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile 4 yıl gibi rekor bir zamanda tamamlandı. Projemiz sayesinde yıllık zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edeceğiz. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık olarak 415 milyon avroya ulaşacak. Projemizin 1,5 yıl önce açılması ile ülke ekonomisine 628 milyon avro katkı sağlamış oluyoruz. Projemizin, Gayrı Safi Milli Hasıla'ya etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi 5 milyar 362 milyon avro, istihdama etkisi 118 bin kişi olarak dikkat çekmektedir."

Karaismailoğlu, Türkiye'nin ve boğazlarının 1915'te ne kadar önemli ise 2023'te, 2053'te ve 2071'de de o kadar önemli olacağına değinerek, dünya durdukça bu bölgenin ve Türkiye'nin önemini koruyup artıracağını ifade etti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nü şehitlere vefa borcu, ecdada saygı ve geleceğe armağan olarak nitelendiren Karaismailoğlu, "Lider Türkiye'nin göstergesidir. Çanakkale Boğazı'na takılan yakut bir gerdanlıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın (bugün) yapacağımız Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışına herkesi davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasının ardından beraberindeki Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ve engelli milli sporcular ile köprüde yürüdü.