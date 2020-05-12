19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla yanıt buldu. Yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı ile ilgili cümleleri...
19 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır. Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir" dedi.
"Çarşamba günü aynı saatlerde 0-15 yaş grubu çocuklarımız, Cuma günü 15-20 yaş grubu aynı imkanlardan faydalanacaktır. Bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. 18-19 Mayıs günlerinde bakkal, market, kasap, manav, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin 10.00-16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olmalarına imkan tanıyoruz."
KISITLAMANIN DEVAM ETTİĞİ İLLER
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak.
KISITLAMANIN SONA ERDİĞİ İLLER
Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla
"9 İLDE DAHA GİRİŞ ÇIKIŞ SINIRLANDIRILMASI KALDIRILDI"
Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını söyledi.
İlk kısıtlamalar 30 büyükşehir ve Zonguldak'a getirilmişti. Daha sonra bu sayı 24'e şimdi de 15'e düşürüldü.
"MASKESİZ ASLA EVİN DIŞINA ADIM ATMAYACAĞIZ"
Zaruri bir işi olmadan dışarı çıkanlar, sokakta gereksiz kalabalıklar oluşturanlar virüsü kendi elleriyle besliyorlar. Bir kez daha altını çizmek gerekirse maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette, işyerinde heryerde fiziki mesafeyi koruyacağız. Kalabalık yerlerden olabildiği kadar uzak durup hayatı sadeleştireceğiz. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Dışarıdan eve döndüğümüzde kıyafetlerimiz dahil daha kapsamlı temizlik yapacağız. Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını da gerektiğinde genişletecek, gerektiğinde sınırlandıracak şekilde dinamik bir şekilde yürüteceğiz.
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