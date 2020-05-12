4 günlük sokak kısıtlamasının uygulanacağı iller (16 - 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hangi şehirlerde var?)

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak" dedi.

65 yaş üstünün, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00, 20 yaş altının da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde belirlenen saatler sokağa çıkabileceğini kaydeden Erdoğan, 9 ilde de seyahat kısıtlamasının sona erdiğini söyledi.

İlk kısıtlamalar 30 büyükşehir ile Zonguldak'a getirilmişti. Geçen haftaki kabine toplantısında Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kısıtlama sonlandırılmıştı.

Bu haftaki kabine toplantısında da Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı.

Dolayısıyla 31 ilde 18 Nisan'dan beri uygulanan kısıtlamalar geçen hafta 24 ile bu hafta da 15 ile düşmüş oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmeler ve online platformlar saat 10.00 ila 16.00 arasında hem satış hem evlere servis için açık olacak.

İÇİŞLERİ'NİN GENELGESİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile şehir giriş-çıkışlarında alınacak önlemleri belirledi. Buna göre;

1- Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

2- Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.



Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.

Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.