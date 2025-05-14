19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 19 Mayıs Pazartesi günü okullar ve üniversiteler açık mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sebeple, okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanlarının durumu ise çalıştıkları kurumun politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Hastane poliklinikleri ve Aile Sağlık Merkezleri ve Sağlık ocakları hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.